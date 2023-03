“The Last Of Us”: qué se sabe de la segunda temporada de la serie de HBO

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

The Last of Us es una las apuestas más importantes de HBO para el primer semestre del año, y esta serie basada en el juego homónimo de Playstation sigue a Joel (Pedro Pascal), un curtido contrabandista, mientras transporta a una joven, Ellie (Bella Ramsey), que se cree que tiene la cura para la infección fúngica que acabó con el mundo.

Por: Clarín

La primera temporada, que acaba de culminar, tomó la narrativa del primer juego de la franquicia, manteniéndose fiel al corazón de los juegos, lo que la convierte en una de las mejores adaptaciones de este tipo realizadas hasta el momento.

Recientemente en una entrevista de la revista Collider con Pascal para hablar de su otro trabajo televisivo como figura paterna, The Mandalorian, la serie de Disney.

Durante su conversación sobre la tercera temporada de la producción del universo Star Wars, Pascal también habló de la continuidad de The Last of Us a finales de este año.

¿Hay segunda temporada de “The Last of Us”?

Como no puede revelar demasiado sobre la continuidad del proyecto, Pascal respondió con cierta sorna sobre la segunda temporada, pero al final, entró en detalles: “Sí, hay una posibilidad. Sí”.

¿Seguirá la segunda temporada de The Last of Us al segundo juego? es una de las preguntas de los fans y, aunque los creadores de la serie no lo han declarado oficialmente, se supone que seguirá los pasos del videojuego.

Puedes leer la nota completa en Clarín