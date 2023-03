El “cara a cara” de un gato y una serpiente que acabó muy mal (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El reino animal no deja de sorprende. Hay una serie de particularidades de muchas especies que siguen cautivando a todos.

Por: RCN Radio

En la selva o en el bosque, hay una serie de hechos de los animales que de no ser por las grabaciones en video, se mantendrían en secreto.

Y tal vez los hechos que más llaman la atención son aquellos que parecen ser insólitos y acaban siendo virales en las redes sociales.

Ahora bien, hay una serie de enfrentamientos entre los animales que parecen de ficción. El choque entre un gato y una serpiente se tomó las redes y se hizo popular.

En la grabación se logra apreciar como en una fracción de segundo, uno de los animales en disputa trata de atacar al otro.

The average cat’s reaction time is approximately 20-70 milliseconds, which is faster than the average snake’s reaction time, 44-70 milliseconds. pic.twitter.com/DMotk5diR2

— Creepy (@creepy_org) March 11, 2023