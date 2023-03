Avistaron un lujoso yate en Cartagena valorado en 180 millones de dólares: ¿a quién le pertenece?

Las cálidas aguas del Caribe son un lugar paradisiaco que atrae a miles de turistas cada año. Personas de todo el mundo visitan estas playas para disfrutar del Sol, la brisa, la arena y el mar.

Por Semana

Por supuesto, esta tentación no es ajena a personas que gozan de un poder adquisitivo superior. De hecho, no es raro ver a famosos y multimillonarios pasando tiempo de calidad en el Caribe.

A las costas colombianas, por ejemplo, suelen llegar visitantes tanto nacionales como internacionales. La ciudad de Cartagena, Bolívar, es uno de los destinos más famosos, razón por la que suele estar en la ruta de los populares yates.

Por estas aguas suelen circular navíos en los que viajan miles de turistas, así mismo, en ocasiones navegan embarcaciones más lujosas y que pertenecen a multimillonarios que han salido a alta mar para darse un merecido descanso.

Precisamente, hace poco fue visto en aguas cartageneras el imponente ‘Dreamboat’, un yate que pertenece al multimillonario estadounidense Arthur Blank, cofundador de la cadena ferretera internacional The Home Depot, según recoge el medio local El Universal.

De acuerdo con Forbes, Blank, de 80 años, tiene un patrimonio neto de 7,6 miles de millones de dólares. El empresario norteamericano, además, es el propietario de los equipos Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United FC (MLS).

El portal especializado Superyacht Fan detalla que la lujosa embarcación, bautizada como ‘Dreamboat’, tiene una longitud de 90 metros y fue diseñada por Espen Oeino, diseñador y arquitecto naval noruego conocido por estar detrás de algunos de los más reconocidos superyates del planeta.

Construido en el 2019 —y con un peso de 2.950 toneladas—, el ‘Dreamboat’ está avaluado en 180 millones de dólares.

Los acabados en el interior del yate fueron obra de Terence Disdale, tiene capacidad para 23 invitados y una tripulación de 33 personas. En la cubierta principal, la embarcación cuenta con una piscina; además, el propietario tiene una cubierta privada con jacuzzi.

Nice #interior photos by @YachtsIntl of the #yacht #Dreamboat.

…

She was built at #Oceanco for US #billionaire Arthur #Blank.

…

He is founder of Home Depot.

…

Blank is also a #sportsteam owner: he owns the #Atlanta #Falcons and Atlanta United FC.

…https://t.co/AXUBYjpIKh pic.twitter.com/bxgWGscfBS

— SuperYachtFan (@Superyachtfan) April 29, 2020