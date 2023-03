Al menos dos profesores fueron heridos en un tiroteo en una escuela de Denver

La policía de Denver informó este miércoles que están respondiendo a un tiroteo en la escuela East High School en Colorado.

Por CNN

“En este momento, dos víctimas adultas han sido localizadas y transportadas a hospitales del área. Se cree que el sospechoso ya no está en la escena y los investigadores están trabajando para desarrollar información adicional”, dijo la Policía a trevés de un mensaje publicado en Twitter.

UPDATE: At this time, two adult victims have been located and transported to area hospitals. It is believed the suspect is no longer on scene, and investigators are working to develop additional info. #Denver

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023