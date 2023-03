Reino Unido acuña monedas con imagen de Hogwarts por el 25 aniversario de Harry Potter (FOTOS)

La Royal Mint —la casa de la moneda británica— ha acuñado la última moneda conmemorativa de la colección dedicada a Harry Potter, que fue presentada el año pasado con motivo del 25.º aniversario de la publicación de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, primer libro de la serie escrita por J.K. Rowling.

Por: RT

En el reverso de la nueva moneda de 50 peniques aparece una ilustración del Colegio Hogwarts obra de Jim Kay. La versión más básica tiene un valor de 11 libras esterlinas (13 dólares), mientras que la coloreada es de 20 (24 dólares).

The 4th coin in the #HarryPotter Collection features the school whose past students include some of the most infamous figures in the Wizarding World – and it's available now! ? https://t.co/YrqMUMrhHd @WizardingWorld pic.twitter.com/zDjAajlKnd

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 27, 2023