El bochornoso momento cuando un novio golpeó a un invitado durante el festejo de su boda (VIDEO)

Es muy común que un invitado a una boda siempre dé la nota, generalmente a causa del consumo excesivo de alcohol, lo cual puede hacer que haga cosas impensables en plena boda, a tal grado que puede llegar arruinar el momento más importante para los novios.

Por: El Diario NY

Sobre el tema está circulando en redes sociales un video que fue subido a TikTok y qué está dando de qué hablar, pues un novio perdió los estribos con uno de los invitados a su boda luego de que este destruyera el pastel nupcial y luego buscara embarrárselos a él y a la novia.

En el video se aprecia el momento exacto en el que los novios están por partir el pastel de bodas cuando de repente, son interrumpidos por un joven, el cual mete ambas manos a la tarta y toma 2 pedazos que intentó embarrárselos a los recién casados.

Drunken wedding guest throws cake at the happy couple so the groom punches him in the face. pic.twitter.com/qpSJ8vjBDE

— TBS Viral (@tbs_viral) November 12, 2022