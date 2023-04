Cosas que hacen los infieles en las redes sociales para no ser descubiertos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Quienes son infieles y tienen una doble vida, la mayoría cuida muy bien sus pasos para no cometer errores que los pongan en evidencia con sus parejas oficiales, y estas son algunas cosas que hacen ellos en las redes sociales para no ser descubiertos y así seguir sosteniendo sus aventuras sin tener consecuencias, al menos no hasta que su plan funcione.

Por En Pareja

1. No se agregan a las redes sociales: Lo que muchos infieles hacen es no aceptar esa solicitud de amistad en Facebook a su amante, no devolver el follow en Instagram, así no hay manera que la pareja oficial encuentre un like de la otra persona en las fotos o en los estados, no se tienen agregados y en ocasiones no tienen un solo amigo en común o los ocultan.

2. Se tienen agregados, pero no se dan like: Entre el infiel y la amante pueden ponerse de acuerdo en agregarse en las redes sociales, pero no darse un solo like ni por equivocación, mucho menos comentarse, pasan desapercibidos como simples usuarios que se tienen agregados, pero no interactúan en las plataformas, solo ven lo que comparten.

3. Tiene cuentas alternas: El infiel no se quiere arriesgar, por lo tanto crea cuentas alternas en Facebook o Instagram en donde pueda agregar a la amante y conversar con esta persona sin el riesgo de que algún amigo en común se de cuenta o se le escape un like de su cuenta principal, claro que esta cuenta no la hace con su nombre y mucho menos pone foto de perfil.

