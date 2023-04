La tarotista le reveló por qué no consigue novio y el insólito motivo se hizo VIRAL

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En las redes sociales, una chica llamada Florencia contó el motivo por el cual una tarotista cree que no tiene suerte en el amor. Sin embargo, el motivo es un poco extraño y sorprendió a muchas personas.

Por: Crónica

“Floppy”, es una chica que al parecer no tiene mucho éxito en cuestiones relacionadas con el amor. ¿La razón?, no lo sabe, pero charlando con amigas, descubrió que puede haber una insólita, pero quizás justa razón por la cual no consigue pareja o tiene experiencias no tan buenas con el amor.

Resulta, que la joven conoció a la amiga de la facultad de una íntima amiga suya y cuando le comentó sobre su suerte, esta le reveló el oculto motivo por el cual no podía disfrutar del amor.

En un tuit que logró llamar la atención de miles de usuarios, la joven contó la supuesta respuesta a su gran duda y una posible solución.

Conocí a la facuamiga de una amiga, la chica tira el tarot y esas cosas, Y ESCUCHEN LO QUE ME DICE, Que tengo un duende en mi casa y está enamorado de mi y que por eso no tengo suerte en el amor. Mira que trato de juntarme con gente normal pero no me sale ehh. — Floppy Dalessandro (@DalessandroFlor) March 27, 2023

