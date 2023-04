Shakira respondió a Piqué luego que el futbolista depreciara a los latinos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira respondió irónicamente las palabras que Gerard Piqué dijo en una entrevista sobre las amenazas que ha recibido tras la canción de la colombiana con Bizarrap. En una charla con Gerard Romero, el catalán habló sobre el hate que recibe desde Latinoamérica desde hace un tiempo.

El Farandi

«El tema que he pasado el año pasado, que mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles», decía Piqué.

«Nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya y no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef y queda muy bien a título personal: ‘la puta ama, no sé qué’, pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para ver que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad», dijo.

INGRESA AQUI PARA VER LA NOTA COMPLETA