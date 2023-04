Anuel AA acepta la paternidad de su hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante puertorriqueño, Anuel AA, admitió que era padre de la hija de Melissa Vallecilla, modelo colombiana que por mucho tiempo aseguró que el reggaetonero era el progenitor de su hija. Según su relato, solo estuvo unas horas con la mujer a diferencia de las relaciones anteriores con quien tuvo una relación oficial.

Por La Vibra

En su texto, expuso en sus historias de Instagra, admitió que no manejó la situación como debía. “Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100% desde su primer respiro pero nadie nació sabiendo y el rencor me consumió y me falle yo mismo”, señaló.

Expresó que aunque él no este con sus madres, no signifique que no tendrán un padre presente que se haga responsables de ella y les garantice un buen futuro. “Yo voy a ser mejor padre y mejor hijo y mejor hermano”, aseveró.