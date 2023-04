Actriz Millie Bobby Brown de “Stranger Things” se casará con Jake, el hijo de Bon Jovi

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una de las protagonistas esenciales de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha anunciado su boda con su novio de hace años, Jake Bongiovi, el hijo del cantante Bon Jovi.

Por Latfan

La actriz, de 19 años, eligió dar a conocer la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de ella abrazada por su novio, de 20 años, donde exhibe el anillo de compromiso en el dedo anular de su mano izquierda.

“I’ve loved you three summers now, honey, I want ’em all” (“Ya te he amado durante tres veranos, los quiero todos”), escribió Millie Bobby Brown en su feed de Instagram, generando conmoción entre sus seguidores. A su vez, Jake también publicó una fotografía de la misma secuencia, con la palabra “Forever” (“Para siempre”).