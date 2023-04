El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

El día empieza un poco complicado. Algunas cosas se salen de control y no hay mucho que puedas hacer, pero no te preocupes, que conforme avance el día todo mejorará, sobre todo si tomas decisiones en el momento oportuno. Utiliza tu creatividad para visualizar el resultado de una situación, mentalízala y confía en ti mismo.

Tauro

Aunque las cosas marcharan bien durante la mañana, pueden complicarse un poco al caer la tarde. Si sientes que no puedes solo, busca apoyo en personas que manejen mejor la situación que tú. Ten presente que dos cabezas piensan mejor que una y que no siempre puedes solo.

Géminis

Por cuestiones de salud debes buscar un tiempo cada día para hacer ejercicios o realizar algún tipo de actividad física, aprovecha ese momento para olvidarte de los problemas. Recuerda que lo más importante, eres tú. Últimamente piensa demasiado y eso no te conducirá a ningún lado.

Cáncer

No permitas que personas mal intencionadas te desanimen. Acepta las críticas, siempre y cuando sean para construir, no para destruir. Por otro lado, ten presente que nadie puede dar consejos si no ha logrado éxito en esa área. Hoy es un día en que estás abierto a los cambios. ¡Bienvenido lo positivo!

Leo

No todo resulta como querías, pero no hay nadie mejor que tú para convertir un error en una oportunidad de sobresalir. Piensa que errar es de humanos y tú no eres ni serás la excepción, por otro lado, de los errores se aprende y en base a esa experiencia la siguiente vez se puede hacer mejor.

Virgo

Hoy te conviertes en tu mejor crítico, pero no seas tan duro contigo mismo. Atrévete, no tengas miedo al rechazo. Estás adonde estás porque te lo mereces y estarás adonde debes estar porque te lo mereces aún más. Date palmaditas en la espalda más seguido.

Libra

No inviertas en nada que no estés realmente seguro, aunque la lógica te indique lo contrario, no hay nada como tu intuición. Si hablamos de tu vida emocional o sentimental, podrías sentirte un tanto frustrado porque una persona que quieres profundamente no entiende tu forma de ver la vida. Comunícate para que puedan llegar a acuerdos, pero no te desgastes en tratar de que te entienda.

Escorpio

No solicites préstamos ni prestes dinero por hoy. Los movimientos repentinos de dinero no son aconsejables hoy. No creas en todo lo que te dicen, no siempre las cosas son como la pintan. Día para pensar bien antes de actuar. Vendrán tiempos mejores y poco a poco recuperarás lo perdido e incluso ganarás más de lo que tenías previsto.

Sagitario

Te sientes alegre y positivo, con ganas de hacer y deshacer. Aprovecha esta racha de buena energía para cerrar ciclos, como por ejemplo concretar ese proyecto que tienes en pendiente o culminar alguno que no necesites perpetuar por más tiempo. En el area sentimental permite que las cosas fluyan. Por ahora enfócate en reencontrarte con tu yo interior.

Capricornio

Hoy tienes la oportunidad de reanudar una relación de la que te distanciaste y buscar la conciliación o el perdón a través de las acciones. Déjate llevar por tu intuición y aunque sea por un día, déjate llevar por tu corazón.

Acuario

No permitas que malos sentimientos dominen tu vida. Dale paso solo a lo positivo. Y es que al parecer podrías sentirte frustrado porque las cosas no salen como esperabas. Si es necesario comenzar de nuevo, hazlo. No será la primera ni la última vez que lo tengas que hacer.

Piscis

Los sueños pueden traer mensajes de advertencia sobre lo que debes hacer y lo que no. Interpreta el mensaje implícito y déjate guiar para tomar decisiones asertivas. Hoy es un día ocupado, pero tranquilo, en que si te apresuras podrías perder más que ganar, así que paso a paso, cada cosa en su momento.