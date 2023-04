EN VIDEO: se arrepintió de operarse para no tener hijos tras conocer “al amor de su vida” y la historia se hizo VIRAL

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una joven creadora de contenido en TikTok, que tiene una dinámica en la que cuenta historias que le confían sus seguidores, según indica en su cuenta oficial, se convirtió en viral luego de hablar de una situación que ha estado en el discurso de los jóvenes durante los últimos años: las operaciones para evitar embarazos no deseados.

Laurent Luciana, como se identifica la creadora de contenido en la red social, reveló la historia de una mujer que, luego de tener su primer hijo a sus 15 años, se sometió a una operación de ligadura de trompas para evitar próximos embarazos.

Además, se separó del padre de su pequeño cinco años después.

Sin embargo, tiempo después conoció a una persona a la que calificó como “el amor de su vida”, a quien le ocultó que no podía tener más hijos, de lo que finalmente se arrepintió.

“Yo decido operarme para no tener hijos, porque pensaba que con uno era lo correcto. Yo tenía 21 años y decía ‘para qué quiero más hijos’, no necesito tener más hijos. A los 9 meses de haberme separado yo conozco un hombre y no dudaría ni un segundo en decir que es el mejor hombre”, comenzó relatando Luciana.

“Yo no le dije que estaba operada para no tener más hijos, yo le dije que yo planificaba, porque no estaba de acuerdo con él, no estaba de acuerdo con las mujeres que se operaban (…) Pasaron 6 años de relación con este hombre maravilloso y llegó el día que no quería”, indicó la joven, afirmando que el hombre le pidió que tuvieran un hijo entre los dos.

“Él se enteró de la verdad y fue el peor día de mi vida porque perdí al amor de mi vida (…) A los tres meses me busca, me pidió que nos reconciliáramos y me dijo: ‘porque te amo y porque quiero estar contigo no tengamos hijos’, (…) a inicios de 2022 me dice: ‘la verdad es que yo sí quiero ser papá’”, continuó relatando la mujer indicando que, a pesar de tener un fuerte amor el uno por el otro, sus caminos podían separarse.

