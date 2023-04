Hijo de Claudia Díaz, la exenfermera de Chávez, pide clemencia por su madre con una desgarradora carta

Click to share on Google News (Opens in new window)

El hijo de la extesorera venezolana Claudia Díaz envió una desgarradora carta al juez estadounidense William P. Dimitrouleas en la búsqueda de clemencia para sus padres en vísperas de la sentencia que recibirán tras ser hallados culpables de lavado de dinero.

“Soy hijo de Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén. Le escribo esta carta para hacerle saber lo que he pasado debido a esta situación injusta que están sufriendo mis padres. Sé que mis dos padres son buenas personas. Solo tengo 14 años, pero estoy seguro que mis padres no se merecen algo así“.

“Solo pido una sola cosa y es que mis padres demuestren que son inocentes y vivan una vida tranquila sabiendo que no habrá personas que intenten dañarlos de ninguna manera como ha sucedido durante aproximadamente diez años. Mis padres hicieron muchas cosas para ayudar a las personas que los rodeaban, cada vez que tenían la oportunidad de ayuda a alguien, lo hacían sin dudar. Hace muchos años hicieron iglesias, y no buscaban ningún beneficio o ganancia. Cada vez que tenían éxito en algo, su primer pensamiento era ayudar a las personas que los rodeaban y siempre hacían su trabajo correctamente“, parte de la carta divulgada por el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

Son of ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz writes heartbreaking letter seeking leniency on eve of mother's sentencing in Miami.

"I felt they had been taken hostage," the 14-year old writes of his parents' extradition.

Prosecutors are seeking 23-yr sentence for corruption. pic.twitter.com/OXeKOrBRXo

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 19, 2023