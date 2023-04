Descifran una broma oculta de “Los Simpsons” de hace 31 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un fan de ‘Los Simpsons’ ha logrado descifrar una broma oculta en el episodio 22 de la tercera temporada gracias a un programa de edición de audio.

Por: RT

El episodio, titulado ‘The Otto Show’, trata del primer concierto de rock al que asiste Bart, donde Homero tiene que convencer a su esposa Marge de que no hay ningún peligro en que su hijo vaya a este tipo de eventos: “Marge, yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada”.

No obstante Homero no logra oír la respuesta de Marge a causa de una tinnitus (timbre o silbido en los oídos). Los espectadores tampoco pueden oír lo que dice, pues solo se escucha un pitido de fondo.

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

