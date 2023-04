Tiro por la culata, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

La expresión “Pon la Fecha”, que se ha hecho muy popular y que hemos visto con frecuencia en las redes sociales, es la iniciativa asumida por nuestro candidato Juan Guaidó, quien acuñó la frase después de que el dictador anunció de que podía anticipar la elección presidencial. El régimen es diestro, cambia las velocidades y emplea el quiebre de cintura en la discusión política y también en los hechos de atención de manera reiterativa al interés de ellos y a pesar de todo eso se presenta una conducta permanente, constante por parte de los ciudadanos y de las organizaciones políticas de no dejarse intimidar y mucho menos abandonar la lucha por las metas que se tienen previstas, lo cual queda de manifiesto en la entusiasta instalación de los comandos de campañas a la elección primaria regionales y también municipales. Por ejemplo, me llamó poderosamente la atención la instalación y la juramentación del comando de campaña de Guaidó en la parroquia Los Godos, en Maturín, estado Monagas. Lo significativo de una foto que observé de ese acto es que fue en una cancha a cielo abierto al final de la tarde. Eso refleja que se ha asumido la calle como lugar de actividad, no sólo para las caminatas, sino para que los propios ciudadanos que están en los sectores participen y se comprometan, primero por la primaria y después por el candidato que desee acompañar. En este caso eran personas vinculadas al presidente Guaidó. Otra foto que resalta en los informes que nosotros recibimos, es como la Comisión Nacional Regional de Primaria del estado Apure tiene como techo un frondoso árbol en el municipio Biruaca del estado Apure. Similares imágenes hemos visto en otras regiones, con la gente que respalda y quiere participar en la primaria en la calle, en los patios, hasta en canchas de bolas criollas los ciudadanos acompañando a los actores políticos y sociales. Mientras, la Comisión Nacional de Primaria haciendo su labor, en este caso en específico junto a la organización política Voluntad Popular que nosotros representamos, con su régimen de aliados, como Fuerza Liberal, Nuvipa, Democracia Renovadora, etc.

El otro aspecto significativo es que no se puede negar que hay un avance importante, porque ya estamos en el camino de la unión. No podemos olvidar que fue muy difícil el momento de inicio para la construcción de la primaria, pero ya tomó velocidad y rumbo firme. El objetivo era la búsqueda de la unidad de las organizaciones políticas, pero ya estamos, vista la insistencia del presidente Guaidó de que debemos pasar a una visión superior que es la unión política y de los ciudadanos, muy cerca de alcanzar ese nivel. Y cuando se produce la juramentación, primero la selección adecuada de la Comisión Nacional de Primaria y ahora la instalación de las juntas regionales, hay un paso primero en asumir la responsabilidad de un poder ciudadano alternativo y también estamos ya en el camino de la unión de los venezolanos. Sin duda, esos aspectos son de suma importante.

La Comisión Nacional de Primaria ha cumplido lo que nuestra constitución ordena, tomando en cuenta los tiempos de la dictadura. Y ha dicho que los derechos humanos, en este caso los políticos de los venezolanos, los asiste en cualquier parte del mundo. Y ha sido reiterativa de que hay que preservar la identidad del elector. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a los candidatos y a cualquiera de los actores políticos y sociales para que resaltemos, valoremos y digamos lo que realmente está haciendo la Comisión Nacional de Primaria, porque lo que ha hecho es preservar la unidad, priorizar la identidad del elector, como siempre han señalado sus integrantes. No es cierto de que la petición hecha al Consejo Nacional Electoral (CNE) es para que conduzca el proceso. ¡Hasta cuándo mienten con eso! Tenemos que ser serios, porque es evidente que lo hacen en forma deliberada para producir confusión en los ciudadanos.

El CNE, por su parte, tiene la facultad y el deber de facilitar este proceso, pero como sabemos está usurpado por la dictadura. Es obvio que si tenemos como centros electorales los planteles educativos se facilita un mundo el proceso electoral y también la utilización de las máquinas que nunca van a estar conectadas para ser empleadas en perjuicio de los electores. Siempre lo ha dicho la Comisión Nacional de Primarias, se preserva también lo del voto, entonces tenemos también que ser cuidadosos en lo que nosotros decimos. Ahora, la dictadura ya dejó claro que su intención es obstruir el proceso primario y esto hace que los ciudadanos, las organizaciones políticas y sociales, asumamos el reto que eso significa. No es poca cosa lo que le está negando la dictadura a los ciudadanos, porque no son bienes de ellos, son bienes de todos los venezolanos. Les están negando entonces la posibilidad del ejercicio del voto, contrario a lo que pauta la ley y la carta magna

Lean bien, lo anterior no será un obstáculo para seguir adelante. La dictadura se volvió a equivocar, porque lo hizo cuando el proceso electoral regional de Barinas, al quedar desarmado después de tantas fallidas triquiñuelas y artilugios para anular y burlar la voluntad ciudadana expresada en el voto. Tras perder la elección regional, convocó a un nuevo proceso electoral y quiso controlarlo con el poder de la dictadura y se equivocó, porque la gente los volvió a arrollar. La dictadura ahora se está volviendo a equivocar al no permitir entonces que se empleen los bienes de todos los venezolanos para facilitarles un derecho político natural y esto va a provocar un mayor compromiso de los venezolanos, porque estamos muy seguros que todos prestarían sus casas, prestarían sus patios, prestarían hasta una mata de cotoperí y las sillas que sean necesarias en favor del desarrollo de la primaria. En fin, la dictadura se sigue equivocando y el tiro le va a volver a salir por la culata. Eso no lo duden.

En el proceso de primaria, repetimos, ya estamos a niveles parroquiales y en gran parte de las parroquias se han instalado comandos de campaña de Guaidó, así como una importante cantidad de comandos estadales y municipales. Estamos en esos niveles, porque hay una alianza política que ya se ha expresado y también una alianza ciudadana, que da mayor músculo a los comandos del candidato Juan Guaidó.

El otro asunto prioriotario es que debemos seguir conectados a los ciudadanos, porque el cambio político requiere un elemento adicional a los militantes de la democracia, y en el estándar de la democracia están el derecho al voto, establecer las garantías, los medios de comunicación, etc. Ese elemento adicional al que nos referimos es que en dictadura al no existir reglas de juego, tiene que haber una gran capacidad ciudadana para contrarrestarlo. Primero entender de que lo que tenemos en frente va a ser para obstruir, cómo está obstruyendo la inscripción de nuestros jóvenes en el Registro Electoral, y eso nos tiene que dar una capacidad rápida de adaptación de las elecciones y un entendimiento por parte del ciudadano de los cambios necesarios que la Comisión Nacional de Primarias debe tener.

Al margen de lo anterior, cuando hablamos de las alianzas, no podemos olvidar el papel que tiene la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv), por todas las propuestas que ha venido desarrollando primero desde la presidencia interina y ahora con Juan Guaidó como candidato a la primaria, Todas esas propuestas están siendo evaluadas, están siendo validadas por los propios ciudadanos en asambleas, en conversatorios, reuniones de todo tipo, etc., porque tienen que ser renovadas. No es lo mismo la Venezuela de 2015 a la Venezuela del 2019, cuando se desarrolló gran parte de este programa de acción, a la Venezuela de 2023. Ese trabajo está en pleno desarrollo de manera sostenida, tomando en cuenta que las propuestas sean viables y bajo la premisa que lo primero son los ciudadanos, sin exclusión alguna.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.