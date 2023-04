El video infantil con el que se enseña a niños rusos cómo tomar un edificio en el frente de batalla

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ucrania denunció que las caricaturas estarían siendo mostradas a los menores en Rusia

La difusión de un video infantil en el que se enseña a niños rusos cómo atacar un edificio enemigo ha generado preocupación y críticas por parte de varios sectores en Ucrania y en redes sociales de diversas partes del mundo.

En el video, titulado “El ABC de la Operación Militar Especial” (”Operación Militar Especial” es el eufemismo que el Kremlin utiliza para hablar de la invasión a Ucrania), se dan consejos para llevar a cabo esta tarea, que incluyen el uso de granadas y gas en la zona principal de distracción.

Las imágenes fueron divulgadas por Anton Gerashchenko, asesor del gobierno ucraniano, que compartió el video subtitulado en su cuenta de Twitter. “Hoy aprenderás cómo atacar apropiadamente un edificio”, indica al principio la caricatura.

“¡Lo más importante en este caso es no ahorrar granadas!”, añade, casi con tono humorístico.

En esa red, los mensajes de repudio se multiplicaron. “La conscripción comenzará ahora desde los 8 años”, escribió un usuario. “Qué vergüenza, ¿acaso preparar a los niños para combatir”, se preguntó otro.

Uno de los puntos más alarmantes del video es cuando se explica que al entrar al edificio se debe lanzar una granada, seguida del ingreso de los soldados. Además, se advierte que no se debe tratar de sacar el pasador de la granada con los dientes, ironizando con una visita a un proctólogo.

También se recomienda lanzar una segunda granada para capturar a los sobrevivientes de la primera explosión. Solo hace unas horas, el jefe del Grupo Wagner afirmó que había instruido a sus mercenarios a aniquilar a todos los soldados para no tener que hacerse cargo de prisioneros de guerra.

“Y recuerda, todo a tu alrededor puede estar minado. A menos que sea absolutamente necesario, evita el contacto con cualquier objeto”, advierte el dibujo animado.

El contenido del video no solo es inapropiado para los niños, sino que también es peligroso. La forma en que se presentan las instrucciones es demasiado simplista y no tiene en cuenta las posibles consecuencias de la violencia en la vida real.

Estas enseñanzas para niños pueden tener un impacto muy negativo en su desarrollo y educación, ya que se les está enseñando a ser violentos y a deshumanizar al enemigo. Además, los mensajes fomentan la idea de que la guerra es una solución legítima a los conflictos.

A cartoon for Russian children: they are taught the basics of war and told how not to die. pic.twitter.com/w5PIvS0SGu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2023