Arranca en México la mayor exposición de logística de América Latina, clave para el mercado empresarial

“Hay mucha demanda de tecnología para unir necesidades B2B, el intercambio entre empresas”, explicó el organizador de The Logistics World Summit & Expo. Su portal y su plataforma multimedia, además, brindan información, capacitación y proveeduría durante todo el año.

Por infobae.com

Alguien compra una lata de comestibles en un supermercado de Ciudad de México. Piensa en la receta que va a preparar, pero no sabe todo lo que ha vivido esa lata antes de que la tome y ponga en su carrito.

Román Richter conoce bien el periplo de esa lata. Es el CEO de B2B Latam, compañía organizadora de The Logistics World Summit & Expo, que se realiza el 26 y 27 de abril en Citibanamex, CDMX. Se dedica, precisamente a conectar y capacitar a toda la cadena de valor de la industria logística en México y Centroamérica. Y lo cuenta.

Desde algún lugar de América del Sur, donde fue cultivado, el comestible fue a Asia para ser procesado; en otro país, más hacia el Pacífico, se enlató; y en otro país vecino se le agregó el etiquetado. Entonces la lata viajó hasta Manzanillo, Colima, el puerto de entrada para los containers de Asia, y de allí pasó a un almacén en el Bajío, donde esperó hasta que un camión la llevó, por el Macrolibramiento de Guadalajara, hasta CDMX. Un almacén mayorista se encargó de hacerla llegar al supermercado. Y allí esta persona, que necesitaba ese ingrediente para preparar la comida, la ve y la compra a $14 (USD 0,78).

Esos 78 centavos de dólar encierran mucho trabajo, humano y automático. Distintas empresas industriales hacen una parte de esa producción, pero la coordinación de cada una de esas ellas corresponde a otro campo: la logística, explicó Richter.

The Logistics World Summit & Expo 2023 ofrece más de 50 conferencias, y la magistral está a cargo de Jay Wang, ejecutivo de Alibaba.

“Hace unos años advertí que muchos procesos entre compañías no estaban resueltos”, contó el experto sobre sus ideas al terminar el master en negocios. “Vi que todavía el teléfono y el email seguían siendo el canal habitual para generar compras, ventas y objetivos. Así como pasamos del fax al mail, se venía la oportunidad de pasar del mail al click. ¿Cómo podíamos hacer para ponerle tecnología a las industrias en las empresas para acortar esos procesos y esas idas y vueltas?”.

Qué es la logística B2B

Ya tenía experiencia en el campo tecnológico, por su paso por empresas que trabajaban para el consumidor, y decidió probarlo en el otro sector: “Hay muchas oportunidades el mercado business to business (B2B), el mercado entre entre empresas, donde tanto el proveedor como el cliente son compañías”. Y entonces, además, se sumó el impacto de la pandemia de covid-19.

El papel sanitario y el alcohol de 70% desaparecieron del mercado, el precio de las mascarillas se disparó. Incluso luego de la crisis sanitaria global, en los Estados Unidos llegó a ser más caro un auto usado que uno del año, porque los nuevos no se terminaban de ensamblar por falta de repuestos.

“La pandemia aceleró mucho todos estos procesos, pero sigue habiendo demanda para usar la tecnología para unir necesidades del mercado B2B”, detalló el experto que divide su vida entre México y Uruguay. “Siempre fui un emprendedor. Y en el mundo corporativo hay oportunidades de desarrollo porque la adopción de tecnología siempre es más lenta. En los equipos conviven diferentes generaciones e innovar implica también decisiones de inversión”.

El mercado entre empresas, B2B, es invisible para el consumidor, pero sin él no habría venta minorista.

Dos días al año, durante The Logistics World Summit & Expo, Richter predicaba su pasión por conectar a las industrias. También tenía una revista mensual para difundir las novedades del campo de la logística. Pero en la era del smartphone le sabía a poco: “¿Cómo puede ser que no podamos conectar a las empresas los 365 días del año? ¿Por qué limitarnos? Eso nos llevó a empezar a desarrollar nuestros canales digitales”, que actualmente son The Logistics World Online, un portal de contenidos y actualidad, y The Logistics World Play, una plataforma multimedia.

Otro de los desarrollos de B2B Latam es The Food Tech, dedicado al aspecto más cambiante de la tecnología de los alimentos: “Lo que consumimos todos los días cambia: lo que ayer hacía bien hoy hace mal, o aparece una stevia que tiene menos glucosa”, ilustró Richter.

Vio una oportunidad. Agregó: “Apoyados en nuestra experiencia, empezamos el camino en la alimentación. Nos enfocamos en ingredientes y aditivos para la industria de alimentos y bebidas: colorantes, texturizantes, conservantes, plant-based. Todo de la mano —y no es algo menor— del packaging”. Es un mundo muy dinámico, explicó el experto: “Un auto elevador no cambia cada dos meses, pero un conservante, un texturizante, un colorante o un saborizante, sí”.

La Summit y Expo 2023 y los canales digitales de B2B Latam

The Logistics World Online recibe más de 1.400.000 de visitas por año, tiene más de 180.000 suscriptores y casi 100.000 seguidores en las redes sociales. La actualización constante de los contenidos hace que en 2022 haya superado las 4.600.000 páginas vistas.

The Logistics World Online es la columna vertebral de B2B Latam, la compresa del especialista en logística Román Richter.

El encuentro físico se siguió haciendo, y adquirió nuevas dimensiones: “Al primer congreso trajimos tres oradores internacionales. Tuvimos cuatro expositores y 180 visitantes”, recordó. “Pero centrarnos en el contenido nos hizo distintos y empezamos a crecer: pasamos de cuatro expositores a 15, de 15 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150. Fue vertiginoso”.

La Summit & Expo 2023 tiene más de 50 conferencias —la magistral, a cargo de Jay Wang, ejecutivo de Alibaba a cargo de las Operaciones de Marketplace para América del Norte— y más de 400 expositores. Se esperan unos 20.000 visitantes.

La exposición líder para el transporte comercial, el comercio exterior y la carga de México y Centroamérica es el canal principal de The Logistics World, que se define como un medio especializado, con foco en los contenidos, además de la exposición que se realiza el 26 y el 27 de abril. “Hoy generamos capacitación, proveeduría y networking”, sintetizó Richter. “Conectamos puntas, conocemos la necesidad de un lado y conocemos la necesidad del otro. Las unimos y generamos comunidad con información, capacitación y proveeduría, que conlleva networking”.

Un cambio de paradigma en la logística: el nearshoring

The Logistics World Summit & Expo 2023 enfocará un tema urgente: el cambio de paradigma en la logística con el paso al nearshoring.

Actualmente la logística enfrenta un cambio de paradigma. Es un campo sensible a los problemas internacionales: el covid es el ejemplo más evidente y ahora también el conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia. La consigna ahora es descentralizar, en lugar de repetir la práctica de la globalización. La novedad es el nearshoring.

“Es poner a tu proveedor principal cerca del punto donde necesites la mercadería, para no depender de China o de otros”, explicó Richter. “Es empezar a generar cercanía entre tus proveedores y tu producto, para que este loquero mundial no afecte a tu producción. En busca de bajar costos de mano de obra, pasamos de tener todo cerca a estar completamente globalizados. Eso nos llevó hacia China y terminó por ser un problema. La pandemia hizo que la globalización se rompiera: un problema allá hace que tu producto no llegue acá, te genera pérdida de ventas”.

A eso se sumó la mayor conciencia ecologista de los consumidores jóvenes, que no quieren productos que agraven el cambio climático, y un comestible en lata que da la vuelta al mundo ciertamente contamina mucho. “En la exposición va a haber una charla de cadena de suministros para América Latina del equipo de L’Oréal, que va a contar cómo es el costo del traslado de sus productos considerando la sustentabilidad”. Los oradores son Ignacio Kozicki, Katherine Carmona y Daniel Malpica.

“Acercar las puntas para ser más sustentables”, agregó Richter, es un proceso largo “pero que ya empezó”. México, por ejemplo, es uno de los principales países de nearshoring, agregó: “Por la cercanía de Estados Unidos y por la cantidad de gente es un polo interesante para este cambio de paradigma logístico”.

“Hoy generamos capacitación, proveeduría y networking”, sintetizó Román Richter los tres canales de The Logistics World: el portal, la plataforma multimedia y la exposición que se realiza en México.

Además de la conferencia de Wang —quien no da entrevistas ni suele hablar en público— y la de L’Oréal, entre las presentaciones de Summit & Expo 2023 se destacan: “Visión 2030: Riesgo, resiliencia y transformación tecnológica”, a cargo de Daniel Stanton; “La economía en 2023: ¿desaceleración, recesión o recuperación?”, de Raúl Feliz; “Cadenas de suministro globales: desafíos y amenazas en el escenario actual”, de Marc Levinson; “Tecnologías del mañana: qué debes adoptar hoy para impactar a tu organización en el futuro”, de Miguel Ángel Alcaraz y “Cómo subirse a la revolución de Internet de las Cosas y prevenir robos en transporte”, de Valentina Bustos.

Para seguir en la vanguardia de la tecnología para logística, B2B Latam ya emplea inteligencia artificial, realidad virtual y experiencias inmersivas. “La mejora continua es una responsabilidad con nuestra comunidad. Nuestros planes de futuro siempre incluyen que nos reinventemos, aunque sobre nuestros pilares”, dijo Richter. Los objetivos en el largo plazo, concluyó el experto, son seguir siendo “una fuente de inspiración en la logística” y mantenerse como “la plataforma de negocios y contenidos líder en la región”.