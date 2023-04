Joe Biden anuncia que será candidato “a la reelección” en 2024 (Video)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes que se postulará para la reelección en 2024, entrando, a sus 80 años, en una feroz nueva campaña por la Casa Blanca “para terminar el trabajo“.

“Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo“, escribió Biden en un mensaje de Twitter acompañado de un video.

“Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo“, agregó.

Biden aspira a la candidatura de su Partido Demócrata sin ningún contendiente real, luego de una serie de grandes victorias legislativas e importantes luchas internacionales en sus primeros años en el cargo.

Sin embargo, deberá enfrentar cuestionamientos por su edad en la campaña, que podría ser una repetición de las elecciones de 2020, cuando enfrentó al expresidente Donald Trump.

La edad del veterano político, que tendría 86 años cuando termine su segundo período, siembra dudas incluso en su propia base electoral, donde muchos creen que es demasiado viejo.

La oposición republicana ya hizo sus primeros cuestionamientos a su candidatura, al afirmar que está “desconectado” de la realidad.

“Biden está tan desconectado de la realidad que piensa que merece cuatro años más en el poder, cuando lo único que hace es crear una crisis atrás de otra“, afirmó la jefa del partido, Ronna McDaniel, tras el anuncio de Biden.

Una encuesta de la red NBC divulgada el fin de semana determinó que 70% de los estadounidenses, incluido 51% de los demócratas, creen que Biden no debe postularse.

Ante esos cuestionamientos, a Biden le gusta responder “obsérvenme“. Es una forma de decir que los votantes deben enfocarse en sus victorias políticas domésticas y su conformación de una alianza occidental sin precedentes para ayudar a Ucrania ante la invasión rusa.

En el próximo año y medio, Biden tendrá la ventaja de estar en el poder, con su partido unificado, mientras que los republicanos apenas comienzan una compleja elección primaria.

La fecha del martes no fue escogida al azar para anunciar su postulación. Corresponde al cuarto aniversario del inicio de la campaña que le dio la victoria frente a Trump.

Este magnate de 76 años también es candidato a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y tiene probabilidades de ganarlas pese a estar procesado por un tribunal de Nueva York y de ser objeto de varias investigaciones.

Joe Biden sabe que según las encuestas, que hay que interpretar con cautela, la candidatura de Trump no entusiasma. La suya tampoco.

Pero el demócrata está convencido de que si logró derrotarlo una vez puede conseguirlo de nuevo gracias a su personalidad afable y su programa unificador.

AFP

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023