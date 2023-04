Kamala Harris aseguró que repetirá junto a Biden porque cree en la libertad

Click to share on Google News (Opens in new window)

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este martes que aspirará de nuevo a formar parte de la candidatura demócrata junto a Joe Biden a la reelección en los comicios de 2024, porque cree en la libertad y en la democracia.

“Como estadounidenses, creemos en la libertad y creemos que nuestra democracia solo será tan fuerte como nuestra voluntad de luchar por ella”, dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

“Es por eso que @Joe Biden y yo nos presentamos a la reelección”, agrega en un escueto mensaje que acompaña con el video titulado “Libertad”, con el que el actual presidente demócrata anuncia su candidatura a la reelección.

El mensaje de Harris, de 58 años, fue publicado apenas unos momentos después de que Biden, de 80, anunciara que se presentará a la reelección en los comicios de 2024.

“Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo el mandatario en el citado vídeo.

Biden eligió este martes 25 de abril para hacer oficial sus intenciones porque justo hoy se cumplen cuatro años desde que lanzó la campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca tras derrotar al entonces presidente Donald Trump (2017-2020) en los comicios de 2020.

En su mensaje hizo hincapié en la importancia de “terminar el trabajo” empezado durante su primer mandato junto a la vicepresidenta, Kamala Harris.

As Americans, we believe in freedom and liberty—and we believe that our democracy will only be as strong as our willingness to fight for it.

That’s why @JoeBiden and I are running for reelection. pic.twitter.com/W7YA0HZfm0

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 25, 2023