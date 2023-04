“No me dejen sola”, el ruego de madre del adolescente desaparecido en San Félix tras fuertes lluvias

Gledymar Coleta nunca imaginó que tomar una siesta haría que toda su vida cambiara. Las ojeras se le notan, así como el cansancio. Desde la noche de este 24 de abril está buscando a su hijo, un adolescente de 13 años que fue arrastrado por las aguas tras las fuertes lluvias registradas en Ciudad Guayana.

Por Pableysa Ostos/ Corresponsalía lapatilla.com

Lo último que hizo con su hijo esa tarde fue merendar una sopa. Su ‘bebo’ como le dice de cariño, le comentó que eso no lo iba a llenar. Ella le pidió que buscara a su hermana en el gimnasio y al regresar le prepararía la comida. Tomó una siesta y fue un mensaje de su hija de 16 años que la alertó.

“Le dije que me viniera a buscar. Lo llamé como a las 7:00 de la noche, han pasado 10 minutos y no ha llegado a buscarme”, fue lo que le dijo la joven a su mamá. Se preocuparon y salieron a buscar a Daniel.

Nadie llamó para darles aviso, a pesar de que el carro quedó a pocos metros de su casa. “Esas calles se inundan y la fuerza del agua es dura. Ese carro fue arrastrado hasta aquí, cayó en la canal y lo paró ese tubo”, dijo un habitante de la calle en la que el carro Ford Fiesta, que conducía el adolescente, cayó.

Unos vecinos del sector de Vista Al Sol, en San Félix, donde ocurrieron los hechos, se metieron en el carro y rompieron el vidrio para rescatar al conductor, pero ni él ni las llaves del automóvil estaban allí.

La familia de Daniel, vecinos y amigos, estuvieron hasta las 2:30 de la madrugada de este 25 de abril buscándolo. Búsqueda que reanudaron la mañana de este martes. “Llamamos a los organismos de seguridad a las 7:00 de la noche y no apareció nadie. No tenían gasolina y no nos podían apoyar, eso nos dijeron”, denunció Coleta, mamá de la víctima.

Roy Quiaragua, secretario de Política y Seguridad Ciudadana del municipio Caroní, afirmó que “entendemos el dolor, pero hasta los bomberos y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana estuvieron hasta pasada las 2:00 de la madrugada acompañando. Cuando ellos hicieron la alerta, estábamos aquí. Yo entiendo que ellos y las personas quieren rapidez, capacidad y en eso estamos”.

Momentos de angustia

“Yo estaba dormida y mi hija le escribió que la fuera a buscar al gimnasio, porque estaba lloviendo. Él sacó el carro y la fue a buscar, pero como está cerca de la casa, ya había pasado otras veces y lo sacaba con permiso y sin permiso. Hay una calle por la que pasa y baja mucha agua. Me imagino que perdió el control, y como no tiene experiencia, y tiene 13 años, el carro lo paró un tubo que estaba ahí”, agregó la mujer.

En su relato añadió que “ella me envió un mensaje a las 7:10 de la noche y me dice: ‘él no ha llegado’. Decidí esperar 5 minutos más y al ver que no llegaba, salí a buscarlo lloviendo y me encontré con el carro en la zanja, porque nadie había avisado. Todos estaban viendo lo que había pasado”.

En horas de la mañana de este 25 de abril, sus familiares consiguieron las cholas a varios kilómetros de donde ocurrió el hecho.

“Que no me dejen sola”

Los familiares, amigos y vecinos del adolescente iniciaron su búsqueda a eso de las 8:00 de la noche del 24 de abril. Tras sacar el carro y darse cuenta que él no estaba, se organizaron para buscarlo, con lámparas y los pocos recursos que tenían a la mano.

Daniel estudia segundo año en la Unidad Educativa Colegio Sudamericano en la avenida Manuel Piar, en San Félix.

La petición de Gladys es que las autoridades no la dejen sola. “Que no se vayan hasta que consigamos a mi hijo, a mi muchacho, es lo único que les pido. He llamado, he llamado a todo el mundo, todo el mundo me ha prestado el apoyo, gracias, y que al menos se motivaron. Y porque mis amigos siempre hay uno que tiene un contacto”.

“Lo único que pido es que no me vayan a dejar sola. Porque vienen un ratico, se toman una foto y después se van y listo”, sumó la mujer.

Balance en el municipio

Quiaragua señaló que los cuerpos de seguridad intuyen que el cuerpo del adolescente podría estar en las inmediaciones de un embalse que conduce hacia el sector de Las Morucas. “Tenemos alrededor de 50-70 funcionarios que están haciendo su búsqueda”.

“Estamos activados desde hace más de 72 horas. Tenemos que en el sector de Pinto Salinas, lamentablemente tenemos el acontecimiento de que dos casas se vinieron abajo, tenemos esa situación de derrumbe de casa. En el sector de Chirica Vieja tenemos anegado una gran parte del sector en lo que se refiere a las adyacencias al colegio Antonio José de Sucre y parte de nuestro sector de Pozo Verde”, detalló el funcionario.

Sobre el caso del adolescente, este expresó que “nosotros seguimos evaluando y haciendo todo el control de daños y abocados hoy al trabajo para dar con el paradero del cuerpo del niño que anoche lamentablemente las aguas tuvieron la incidencia de desaparecerlo”.

Prevención

A través de redes sociales, circularon vídeos de calles y avenidas inundadas sobre estos trabajos para evitar que los drenajes se tapen. Quiaragua aseguró que “tenemos alrededor de 4 años haciendo este trabajo previo, porque de eso se trata el comité de riesgos: visualizar y tratar de hacer un diagnóstico de los sitios donde hay algunos índices que pueden llevarnos a la peligrosidad. Ya se había hecho en algunos sectores, pero esto fue un efecto súbito de las lluvias de estos días, es una onda tropical que atacó”.

Sumó que tienen alrededor de 62 sectores con alto riesgo y ya están trabajando en base a eso. “Por supuesto que es difícil que cuando ocurren este tipo de fenómenos climatológicos, hay veces que es difícil decir qué sector puede estar más anegado. Aunque se hayan realizado los trabajos, las ondas tropicales pueden ser más fuertes. Pero seguimos haciendo lo que dice la metodología y esperamos que podamos sufrir lo menos posible en esta temporada de lluvia”.