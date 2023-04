WhatsApp: con esta función no vas a volver a usar emojis

Click to share on Google News (Opens in new window)

WhatsApp estaría planeando un gran cambio en su funcionamiento, siguiendo agregando nuevas herramientas para el uso de los usuarios. Una de ellas reemplazaría a los tradicionales emojis.

Por: Crónica

Según publicó WABetainfo, el portal especializado en actualizaciones y novedades del servicio de mensajería verde, la versión beta de la aplicación para computadoras contará con una nueva función la cual permitirá enviar y recibir emojis animados.

WhatsApp is working on animated emojis feature with Lottie to enhance user messaging experience!

WhatsApp is developing animated emojis by using Lottie, a library that lets designers easily create animations. This feature is under development.https://t.co/gY2bFSsewY pic.twitter.com/vRjvOYpqEg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 17, 2023