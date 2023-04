Figura del Chelsea reveló la intimidad del vestuario tras cada derrota en la Premier

Posteado en: Deportes, Titulares

Chelsea está más cerca del descenso que de la clasificación a copas internacionales. La nueva dirigencia, a cargo de Todd Boehly, eligió a Frank Lampard como su tercer entrenador de la temporada después de las partidas de Thomas Tuchel y Graham Potter, con una inversión superior a los USD 600 millones en refuerzos, los Blues navegan en la mitad de la tabla y no encuentra el rumbo.

Por Infobae

Este pésimo presente se manifiesta en los resultados, porque acumula cinco derrotas consecutivas con el agregado de que no logra un triunfo desde el 11 de marzo pasado. Una de las figuras del equipo se refirió a la actualidad de la escuadra y se metió de lleno en la intimidad del plantel ante cada caída, que ya los dejó sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente Champions League. “Cuando salimos de la cancha nos sentimos enojados y decepcionados. Hay veces que cuando terminamos un partido simplemente nos sentamos en el vestuario mirando al vacío porque no podemos entender lo que acaba de pasar. Sabemos que los fanáticos se merecen algo mucho mejor que esto”, declaró Raheem Sterling en declaraciones vertidas por el diario británico The Sun.

El primer fichaje de las nuevas autoridades, quienes desembolsaron más de USD 5.300 millones en la adquisición, amplió su parecer por las flojas presentaciones de un equipo reprobado por los hinchas en Stamford Bridge: “Es difícil de aceptar. Siempre estás tratando de buscar una solución positiva. La sensación de ganar partidos semana tras semana es algo a lo que todos en el vestuario están acostumbrados. Así que es lo que disfrutamos y lo queremos de vuelta”. “No se pueden tener cosas positivas todos los días de la vida. No he estado en esta situación en mi carrera hasta ahora, pero estoy más que preparado para el desafío. Tendrá un sabor más dulce ganar en un momento como este que si estuviera ganando todas las semanas”, expresó el atacante de 28 años, quien llegó esta temporada proveniente del vigente campeón de la liga inglesa, Manchester City, a cambio de un monto superior a los USD 60 millones.

En consonancia, realizó una fuerte autocrítica por su rendimiento: “Las actuaciones no han estado al nivel que deberían, incluida la mía. No he estado ni cerca de mi nivel habitual. Estoy seguro de que mejoraré y volveré al nivel del que soy capaz”. “El fútbol puede ser cruel y cuanto más intentas arreglar algo, peor se pone. Si te obsesionas con algo, puede empeorar. Necesitamos mirar en la dirección correcta”, sumó el delantero que lleva anotados siete goles y tres asistencias en 33 partidos.

