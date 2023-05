VIDEO aterrador: Subdirectora es golpeada frenéticamente por estudiantes de secundaria en Houston

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Impactantes imágenes de video muestran a una multitud salvaje de estudiantes de Texas atacando a una subdirectora que trató de interrumpir una pelea, dejándola tan golpeada que la llevaron de urgencia a un hospital, sin poder hablar, según su familia.

Por New York Post

El metraje ahora viral se filmó el jueves pasado cuando dos estudiantes de noveno grado comenzaron a pelear en un pasillo en Westfield High School en Houston, confirmaron funcionarios a The Post.

Muestra a los estudiantes gritando, alentando al dúo a pelear, con muchos filmando en sus teléfonos y una niña incluso saltando de alegría mientras la pareja se lanza unos a otros.

9th grade students attacked female assistant principal after she tried to break up a fight at Westfield High School in Texas

She's suffering from excruciating head pain

Nowadays schools are like prisons & students have no structure, no love

Students involved should be expelled pic.twitter.com/PEThLbShvb

— Ronald Kelly (@RonK3l) May 2, 2023