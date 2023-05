El presidente serbio califica el tiroteo mortal de 8 personas como terrorismo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo hoy que el ataque en el que esta madrugada un tirador mató a ocho personas e hirió a otras 14 cerca de la localidad de Mladenovac es un atentado terrorista, y anunció medidas urgentes para reducir el numero de armas en el país.

“El ataque de esta noche fue un ataque terrorista, un acto en que nuestras unidades especiales tuvieron la tarea de arrestar y neutralizar al terrorista“, dijo Vucic en una rueda de prensa.

“El criminal ha sido arrestado y ya no verá la luz del día, metafóricamente hablando. No saldrá de la cárcel“, indicó el presidente, que no precisó a qué tipo de motivación terrorista se refería.

Este tiroteo se produce apenas 24 horas después de que un chico de 13 años matase en un colegio de Belgrado a ocho de sus compañeros y a un guardia de seguridad, lo que abrió el debate sobre el control de armas.

Vucic anunció una serie de medidas urgentes para reducir el número de personas que pueden poseer armas. Según dijo, en Serbia, un país de 6,8 millones de habitantes, hay unas 760.000 armas en manos de unas 400.000 personas.

“El ataque de esta noche impone al Ministerio del Interior enmendar de forma urgente la ley de armas y municiones“, declaró.

“Todos los que tienen armas -no me refiero a las de caza- son unas 400.000 personas, y pasarán por una revisión y no quedarán más de 30.000 o 40.000. Para las armas ilegales, las penas serán muy altas“, advirtió.

También anunció nuevos refuerzos policiales, unos 1.200 nuevos efectivos en los próximos seis meses, para situar a un policía en cada escuela, además de los guardias de seguridad ya presentes.

La Policía serbia detuvo hoy al atacante, de 21 años de edad, que esta madrugada mató a ocho personas e hirió a 14 en un tiroteo cerca de la localidad de Mladenovac, a unos 60 kilómetros de Belgrado.

Según el breve comunicado, el hombre, de iniciales U.B., nacido en 2002, fue detenido en los alrededores de la ciudad de Kragujevac, a unos 140 kilómetros de la capital.

La Policía prosigue el trabajo para esclarecer los hechos y las circunstancias de lo ocurrido, indica la nota.

Según informaciones extraoficiales, el atacante salió de un coche en el que viajaba solo y empezó a disparar. De acuerdo con medios serbios, se trata del hijo de un militar.

Unos 600 policías de unidades especiales participaron en la búsqueda del agresor, según informó la televisión pública serbia RTS.

Hasta ahora, los asesinatos masivos han sido raros en Serbia.

El tiroteo ocurrió en la aldea de Dubona, cerca de Mladenovac. En tres pueblos de los alrededores, la policía había bloqueado la zona y registraba casa por casa en busca del atacante.

Entre los fallecidos hay un policía, que estaba fuera de servicio en ese momento, así como su hermana. EFE