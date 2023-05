Jeremy Renner mostró cómo evoluciona tras el accidente que lo dejó al borde de la muerte (VIDEO)

Posteado en: USA

Jeremy Renner continúa en pleno avance después del accidente que lo dejó al borde de la muerte en enero de este año. Hace pocas horas, el actor compartió en su cuenta oficial de Instagram dos videos en los que muestra su rutina de rehabilitación y los ejercicios que tiene que hacer para continuar con sus progresos.

Junto a un clip en el que se lo puede ver utilizando una polea conectada a una máquina, al tiempo que realiza ejercicios para ejercitar los músculos de sus piernas, la celebridad escribió: “Actualización: he decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las partes nuevas para una pequeña prueba de conducir. El cuerpo es milagroso… Aunque me siento como el Hombre de Hojalata, porque necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc), estoy animado a seguir después de este calentamiento (no le digas a mi fisioterapeuta)”.

En sus redes mostró qué ejercicios hace para fortalecer los miembros inferiores, que quedaron comprometidos después del brutal accidente.

En un segundo clip, el actor que interpretó a Hawkeye en la saga de películas de The Avengers compartió la cronología de su progreso: primero caminando con un andador, luego caminando en una cinta y después por sus propios medios, sin ayuda. “Mi fisioterapeuta hizo este clip como referencia y para que no me olvide. ¡No se puede caminar a menos que des un paso a la vez!”.

Qué le pasó a Jeremy Renner

De acuerdo a un informe oficial de la Policía de Washoe, Jeremy Renner estaba intentando ayudar a un familiar que había quedado atascado con un vehículo, cuando la máquina quitanieve que el protagonista de Hawkeye manejaba lo pasó por arriba.

El medio The Hollywood Reporter sintetizó, según informaron las autoridades policiales, que un sobrino de Renner manejaba uno de sus autos cuando se quedó atrapado en la nieve y no podía moverse. El actor, entonces, buscó la máquina para despejar el camino y logró hacerlo, pero algo no salió del todo bien.

