Raúl Ochoa Cuenca: Venezuela, Venezuela, amada patria

Posteado en: Opinión

En estos últimos trabajos he tratado de adentrarme en la situación política de Venezuela, sin dejar de un lado su participación en eso que llaman el ajedrez de la geopolítica. No es un descubrimiento cuando se afirma que la situación en Venezuela es realmente compleja y sobre todo muy confusa. Estamos a 20 meses de ese proceso electoral, aún sin fechas y bajo constante amenaza de adelantarlas o atrazarlas o simplemente de no efectuarse por parte de ese manojo de pseudos políticos que controlan Venezuela, para muchos un grupo de extraterrestres que en el caso que nos ocupa, no es porque vengan de otro planeta, es porque sus conductas son de una categoría de hombres diferente: estos son ladrones, sádicos, asesinos, torturadores, cínicos, tracaleros y mentirosos, entre otras.

Todo es confuso, muy confuso, por ejemplo vemos que los secretarios generales o máximos dirigentes de mini partidos, sin ruborizarse, se auto proponen como pre candidatos presidenciales y piden contribuciones financieras. Sin preparación académica o sin experiencia administrativa en toma de decisiones, factor este de vital importancia para la conducción de un país en crisis profunda como lo es actualemente Venezuela, esto poco importa, importante es figurar, pero solo por egocentrismo o hay otras razones de aquellas que coloquialmente llamamos como ¿“inconfesables” ?

Continuar por este camino nos conducirá solo a acelerar la caída en un cada día más profundo precipicio. Se utiliza como excusa en la toma de estas pueriles decisiones que estos semi analfabetas políticos están en Venezuela poniéndole el pecho a la dictadura ¿ Ah si, de verdad ? ¿ Dirigentes y precandidatos presidenciales que no participan de las manifestaciones populares ? ¿ Que no protestan ante la ignominia de nuestros 284 presos políticos diariamente torturados y vilipendiados ? ¿ Que tampoco protestan por el coup de théâtre de Maduro, erigiéndose, este verdugo tropical, como paladín de la defensa de la transparencia de los dineros públicos, cuando el mundo entero sabe que lo que ha ocurrido es simplemente un tumbe entre ellos ? ¿ Y no protestan cuando científicos sociales sostienen que el botín sustraído a los venezolanos en estos 23 años del secuestro de la nación, pudiera ascender a más de 680 mil millones de dólares ? ¿ Y a eso lo llaman estar poniéndole el pecho a la dictadura ? Por favor no me joroben. (Joroben, que solo por respeto a los señores lectores no utilizo el verbo adecuado).

Pero es el abismo que crece día a día entre las democracias y los países tomados por asalto como son Venezuela, Haití y Nicaragua. Veamos el andamiento de la economía de estas naciones, representado en su PIB per cápita. Haití: 1.560 US $ Venezuela: 1.620 US $ y el último país entrado en ese macabro club: Nicaragua, 2.110 US $. (Organismos internacionales transparentes consideran que las cifras que ofrece Cuba sobre su economía son falsas, lo que me obliga a no incluir a la dictadura más antigua del mundo en este análisis)

Mientras que los datos de la economía peruana, no obstante todas sus vicisitudes institucionales de los últimos años, su PIB per cápita es 6,621.57 USD ?para el año 2022. (Cuatro veces superior al de Venezuela).

Ahora pasaré a referirme a la formación académica como eje principal de la emancipación de los pueblos, en cualquier estado en que se encuentren. Para lo cual propongo que leamos la formación académica y/o las experiencias en la administración pública de algunos estadistas que proponemos como ejemplos. El objetivo es simplemente recordar que la mayor formación educativa o profesional, conlleva a crear políticas y conductas inspiradas en principios del respeto de las libertades y por ende de progreso. La crisis del sistema educativo venezolano, (el salario mínimo de un maestro es de 5 $ por mes) y la deserción tanto magisterial como escolar, nos transportan a la actual realidad de total fracaso. Porque lo ocurrido en Venezuela y permítanme insistir en ello, en febrero de 1992 dividió nuestra historia reciente, en un antes y en un después con sus funestas y amargas consecuencias que desde los inicios de los años 2000 estamos viviendo.

Comienzo con el presidente de la Argentina, Dr Alberto Fernandez, 64 años: En 1983 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 8 (Distinguido). En la misma institución fue profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del doctor Esteban Righi (procurador General de la Nación desde 2004 hasta 2012). Desde 1985 es docente de la UBA, actualmente dicta la materia Teoría General del Delito y del Sistema Penal.

Dr Santiago Peña, 44 años, neo presidente del Paraguay. Es Economista egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. M.Sc de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Según QS World University Rankings, la Universidad de Columbia ocupa el puesto 22 a nivel mundial. Profesor en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Funcionario del Banco Central entre los años 2000 y 2009. Funcionario del Fondo Monetario Internacional en Washington D. C. Ministro de Economía de Paraguay y miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay. Tiene 45 años de edad.

El Dr. Gustavo Petro Urrego, 63 años, presidente de Colombia se graduó de economista en La Universidad Externado de Colombia, la cual es una universidad privada de Colombia, que ostenta el título de ser “la primera institución universitaria laica del país”. Luego, inició estudios de doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca, España, egresando con especialización en Administración Pública. Postgrado en economía en la Universidad Católica de Leuven en Bélgica.

Emmanuel Macron. 45 años. Presidente de Francia. Es doctor en Filosofía en la Universidad de París-Nanterre, hizo la tesis sobre Hegel, se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (2001) obteniendo a los 24 años su segundo grado universitario, al tiempo que se convirtió en militante del Partido Socialista. Fue el asistente del filósofo Paul Ricoeur mientras redactaba su libro Memoria, historia y olvido. Continuó sus estudios y en 2004 salió de la Escuela Nacional de Administración (ENA). Como experiencia profesional a los 30 años de edad fue director de la banca Rothschild de Londres y presidente de Francia a los 39.

Barack Obama, 62 años, fue presidente de los Estados Unidos reelegido y es ganador de un premio Nobel. Es egresado de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, en la carrera de Ciencia Política, con una especialización en Relaciones Internacionales y de la Harvard Law School y en su primer año como estudiante fue seleccionado como editor de la revista Harvard Law Review, debido a sus calificaciones y por un concurso de escritura. En su segundo año de carrera, fue elegido presidente de dicha publicación, y se desempeñó como voluntario a tiempo completo, ejerciendo las labores de jefe de redacción, y supervisando al personal conformado por 80 editores. Es al mismo que tanto Maduro como Chavez lo mandaron para el carajo.

Estos 5 países que hemos visto viven bajo los principios democráticos. Veamos ahora el comportamiento socio económico de 2 países que viven bajo un estado de violencia, en cada una de las acepciones del vocablo.

José Daniel Ortega Saavedra, 78 años, Nicaragua en 1963 ingresó a la Universidad Centroamericana en Managua, donde se identificó con las tendencias políticas de los sandinistas. A los meses de iniciar los estudios los abandonó para iniciarse como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Educación 0 . Pregrado y postgrado en crímenes de lesa humanidad.

Nicolas Maduro Moros. 61 años, Venezuela. Es egresado de una escuela básica de educación primaria (6to grado) y cuando cumplió los 18 años de edad pasó directamente a cursar estudios en la escuela cubana marxista “Ñico López” de formación de cuadros políticos en la ciudad de La Habana. Este precoz intelectual y buen ejemplo para las juventudes, en 1991, a los 29 años de edad encontró su primer empleo formal. Fue como conductor de autobús, cargo que desempeñó durante 7 años. Se le reconoció como un conductor con pocos accidentes (solo 29 en su dilatada carrera), muy pocos según el mismo porque normalmente estaba ausente, ya que consiguió, gracias a contactos políticos de la 4ta republica, convertirse en dirigente sindical (nunca fue elegido por las bases). La experiencia profesional de Nicolas Maduro se inicia en 1983 con como guardaespaldas de mJose Vicente Rangel durante la campaña presidencial en las elecciones de 1983. El actual presidente de Venezuela tiene orden de captura dictada por los órganos de justicia de los Estados Unidos de América, ofreciéndose una recompensa de 15 millones de dólares americanos, a quien lo entregue a las autoridades judiciales. Y para completar este bouquet de rosas, el presidente de Venezuela es sospechoso de haber cometido crímenes de lesa humanidad, por lo cual tiene abierto un expediente en la Corte Penal Internacional de La Haya.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 7 de mayo del año 2023.