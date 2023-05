La razón por la que Jennifer Lopez se siente culpable como mamá

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Lopez reveló que siente remordimiento por sus hijos, Emme y Maximilian, de 15 años, pues su fama les ha costado a los mellizos una infancia normal.

Por Quién

La actriz y cantante comparte la paternidad con su ex esposo, Marc Anthony, sin embargo,los adolescentes viven con ella y con su actual esposo, Ben Affleck, en Los Ángeles. “Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos (sus hijos), porque no eligieron eso”, explicó JLo en una entrevista con Audacy.

“Ser juzgados por personas que ni siquiera conoces, de alguna manera, es realmente duro para ellos, crecer y ser ellos mismos, es como si supieran que hay una lente sobre ellos, y eso es complejo”, afirmó. “Probablemente no sea muy identificable decirlo, porque muchos no lo comprenden. Están como: OK, así que eres una celebridad y tus niños, bla, bla, bla, ¿cierto?”, añadió.

A pesar de la culpa que siente, Lopez no planea proteger a Emme y Maximilian de todo lo negativo. “El dolor es necesario. El dolor es realmente bueno”, explicó. “El dolor te hace sentir un poco como un guerrero cuando lo superas”.