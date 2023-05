Talento venezolano se hace sentir en la MLB: los cinco mejores prospectos criollos a seguir

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si algo le sobra a Venezuela, en lo que a deporte se refiere, son peloteros de altísimo nivel. No en vano, Venezuela es cuna de beisbolistas de la talla de Luis Aparicio, David Concepción, Omar Vizquel, Andrés Galarraga, Miguel Cabrera, Johan Santana o José Altuve.

Por Meridiano

Con el paso de los años, el nivel de los peloteros criollos ha crecido más y más, hasta llegar al punto en el que ya es común que casi todas las organizaciones de las Grandes Ligas cuenten en sus filas con uno o varios jugadores venezolanos.

Esta tendencia no parece tener intención alguna de bajar, y por el contrario, parece que las Grandes Ligas se seguirán llenando de peloteros criollos en los próximos años. Como muestra de ello, tenemos que cinco jugadores venezolanos aparecen en el top 100 de mejores prospectos según el sitio web de MLB.

Jackson Chourio is heating up ?

The top @Brewers prospect (MLB No. 2) swats his second homer in four games for the @BiloxiShuckers: pic.twitter.com/DvrcIJvEhd

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 17, 2023