Desesperadas porque no llegan a fin de mes, tres docentes venden fotos y videos eróticos

“Las 3 M” es la Pyme con la que tres docentes de jardín de infantes, primaria y secundaria se promocionan en las redes. Son Micaela A. Miguelina F. y Melina S., de Campana, en el norte del Gran Buenos Aires, en Argentina. Ante la imposibilidad de vivir de sus salarios, se pusieron de acuerdo para, juntas y por separado, crear contenido erótico y venderlo. “No lo hacemos por gusto, la verdad no nos gusta, pero usar nuestros cuerpos es el emprendimiento más rápido, eficaz y barato. No hay mucha inversión”.

Por: Clarín

Melina (26) y Miguelina (29) conversan con Clarín en un bar porteño donde comparten “una situación límite” que, puntualizan, preferirían evitar. Micaela (26), la maestra jardinera, a último momento decidió bajarse de la nota. “No quiero exponerme, no me gusta, me da vergüenza, discúlpame”, se excusó esta mamá de un niño de 2 años de no ser parte del encuentro.

Hay una mezcla de bronca, enojo, sensación de oportunidad y expectativa entre las creadoras de “Las 3 M”. Son un equipo en ebullición, entusiasta y ansioso al que a veces les gana la discusión y el no ponerse de acuerdo. “Esto no fue algo planificado, un proyecto de trabajo, salió a partir de la urgencia y necesidad de que no tenemos un peso, ¿entiendes? Estamos buenas, míranos…, pero queremos ganar mejor en el oficio para el que nos preparamos”, coinciden.

