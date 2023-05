Alerta jaurías: por qué los perros domésticos pueden atacar a un niño de su familia

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una niña de 9 años resultó gravemente herida por sus cuatro perros en el patio de su casa. Qué lleva a los animales a reaccionar de forma agresiva y cuál es la responsabilidad de sus tutores

Nuevamente, se conoció hoy un lamentable ataque de un grupo de perros. Esta vez la víctima fue una niña de 9 años, quien se encuentra en grave estado, tras sufrir la amputación de uno de sus brazos y una fractura expuesta de omóplato, y debió ser internada en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Los perros fueron sacrificados por la propia familia. Una conducta absurda por parte de sus tutores o dueños.

Vamos a analizarlo punto por punto. Primero el 92% de los casos fatales en los que están involucrados perros, en toda la Republica Argentina, es protagonizado por uno o varios perros vinculados a la familia. En este caso se comprueba lo que vengo sosteniendo, y sostiene la ciencia desde hace muchos años, que la raza nada tiene que ver y sí tiene que ver el porte del animal para las consecuencias.

Cuando uno tiene 4 perros, como en el caso de Córdoba que nos conmueve hoy, no importa si estaban bien alimentados o no. Escuché a un periodista decir “estaban bien alimentados”, como si el perro atacara para comer. Eso es no entender la conducta del perro.

Una vez más, sostengo que en la Argentina no sabemos tener perros y que creemos que los perros se crían solos y que los perros no pueden generar nunca un incidente de consecuencias graves o fatales — y no digo accidente porque los accidentes no se pueden evitar y los incidentes sí—.

Aunque sean perros de la casa, lo que puede haber ocurrido, es que la chica haya corrido, haya generado el instinto de presa, se haya caído, haya sido atacada primero por uno, en función de haber despertado lo que se conoce como la cadena de la cacería.

La primera cosa errónea es que hay que entender que nunca jamás a un chico se lo debe dejar solo con cuatro perros, no importa si son los perros del niño. Y con un perro tampoco, nunca se lo deja solo. La segunda cosa errónea, es tener cuatro perros que no hayan sido correctamente adiestrados, adecuadamente manejados. Esto es, los perros necesitan tiempo, juego, descarga energética, entre otras cosas, y nosotros pensamos que los perros se crían solos.

Finalmente, haber matado a los perros es no haber comprendido la propia responsabilidad. Los perros no son responsables de su conducta, no son asesinos a sueldo, ni seriales, ni sicarios. Los perros son el producto del error grave, del desconocimiento, la ignorancia de lo que significa desmadrarlos adecuadamente, como mínimo a los 60 días de vida, socializarlos adecuadamente hasta los cuatro meses de edad y educarlos sistemáticamente a posteriori y tomar todas las precauciones cuando se tienen perros grandes.

Acá había un labrador y un mestizo entre otros que jamás el imaginario popular calificaría como agresivos, sin embargo generaron un ataque muy grave que tiene una explicación clara en la conducta del perro y en la no educación de estos animales y en la responsabilidad de sus supuestos tutores.

