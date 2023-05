VIDEO: La violenta pelea que se desató entre fanático y árbitro durante partido de baloncesto colegial en Indiana

Lo que parecía un ambiente de fiesta durante un partido de baloncesto colegial en Estados Unidos se terminó convirtiendo en una pesadilla luego que el padre de los jugadores y uno de los árbitros del encuentro terminaran yéndose a los golpes luego de una protesta.

Por El Diario NY

En un video colgado en redes sociales se aprecia como el encuentro que se disputó en el SportONE Parkview Fieldhouse en Fort Wayne, Indiana, dicho padre dejó las gradas para bajar hasta el tabloncillo y debatir directamente una acción con el principal.

Right here in Fort Wayne Indiana. Why is it ok to attack a official? When is it going to stop? This is why we don’t have officials! pic.twitter.com/NmF4cB7eiS

— Jeff Lytle (@jefflytle_37) May 21, 2023