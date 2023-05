Pablo Aure: Elecciones en la UCV, un paso al frente

Posteado en: Opinión

Hoy nuestra universidad hermana #UCV, después de largo tiempo sin hacerlo, volverá a acudir a las urnas electorales. Pienso que las autoridades que de allí emerjan refrescarán la “Casa que vence las sombras” pero sobre ellas penderá la espada de Damocles.

Les deseo lo mejor, no me refiero por los candidatos que se presentan, sino porque con este paso que hoy dan (cuidado y no es hacia al abismo), están cambiando siglos de historia. Transformaron el claustro de acuerdo a las exigencias del régimen. Lo que no pudo lograr Chávez con aquel intento de reformar el Art 109, hoy se materializa sin referéndum constitucional, a pesar de que el “soberano” le dijo NO a aquella pretendida reforma constitucional.

Respeto vuestra decisión, somos universitarios y que viva el pluralismo de ideas, pero no comparto los criterios y argumentos que primaron en el acuerdo para realizar esas elecciones y con esas condiciones.

Nadie puede poner en duda que es una necesidad hacer !las elecciones en todas las universidades (incluidas las que designan a dedo a sus autoridades) pero eso sí, y no me cansaré de repetirlo: de acuerdo a nuestra Ley de Universidades vigente y no, por transacciones políticas con el régimen.

Las universidades “serán bellas” cuando todo su personal esté bien remunerado y desde luego, se respete la plena autonomía. No basta recuperar la infraestructura, es imperioso reivindicar la condición socioeconomica de profesores, empleados y obreros; también las becas estudiantiles.

#ApretadoAbrazo