VIDEO: Vaca desbocada en autopista de Míchigan fue atrapada por valiente vaquero a caballo

El video de una vaca desbocada en una autopista de Michigan, que fue atada por un vaquero, se volvió viral y obtuvo miles de visitas.

Por El Diario NY

El vaquero atrapó al animal con un lazo antes de sacarla de la interestatal de Michigan a un lugar seguro.

Los oficiales de la Policía Estatal de Michigan estaban intentando sacar a la vaca de la concurrida carretera, sin embargo, confiaron en la ayuda de los vaqueros después de que la criatura “fuera más astuta” que sus adversarios.

And we know that if there are no pictures or video it didn’t happen…. pic.twitter.com/9QLgwciYAs

— MSP Second District (@mspmetrodet) May 22, 2023