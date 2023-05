Adultos mayores marcharon en Valencia: “No podemos seguir en la indigencia”

Trabajadores jubilados del sector público y pensionados protestaron en Valencia este lunes 29 de mayo, en el marco del Día del Adulto Mayor, para denunciar que viven en condiciones precarias.

Corresponsalía lapatilla.com

Los adultos mayores marcharon desde la avenida Bolívar de Valencia, a la altura del Liceo Pedro Gual, hasta la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” para entregar un documento en el que exigen sueldos y pensiones que les permitan cubrir la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución.

Con pancarta en mano, Josefa Rama, de 72 años de edad, se incorporó a la manifestación. Afirmó que jamás se imaginó que luego de pasar toda su vida trabajando, su sueldo no le alcance para atender sus necesidades básicas de alimentación y medicinas.

“Vivimos mal. Yo me siento enferma, me tengo que hacer los exámenes, voy a un sitio a preguntar y me dicen ‘valen tanto’. Entonces tengo que esperar la otra semana a ver si tengo el dinero, pero cuando vuelvo a ir ya están más caros. Entonces no me puedo hacer los análisis”, expresó.

Gladys González, educadora jubilada, repudió que la administración de Nicolás Maduro no haya decretado un aumento salarial el pasado 1° de mayo. Señaló que los bonos no forman parte del salario y resultan insuficientes.

“Exigimos a la ministra (Yelitze Santaella) y al Gobierno que aumenten estos sueldos paupérrimos. Nos tienen a punta de bonos y eso no es salario, queremos un salario justo. Nosotros no nos estamos alimentando bien, tenemos tiempo sin comprar un kilo de carne, frutas, verduras, porque no nos alcanza. Tenemos que vender tortas, bisuterías”, manifestó.

Por su parte, Alba Morales, del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, afirmó que hay adultos mayores “en extrema necesidad” que, a pesar de sus enfermedades, tienen que salir a las calles a rebuscarse con oficios informales para conseguir algún ingreso económico.

“No podemos seguir viviendo en la indigencia. No tenemos para comprar medicinas, alimentos y los 130 bolívares no alcanza. Estamos pidiendo el cumplimiento del artículo 91, el tercer mes de aguinaldo, aumento de salario mínimo, porque la inflación se lo está comiendo. No tenemos el bono de alimentación y los más vulnerables son los pensionados del Seguro Social y de Amor Mayor que no tienen jubilación”, destacó.

El pasado 1° de mayo, Nicolás Maduro anunció el ajuste del cestaticket a 40 dólares y el bono de guerra económica a 30 dólares, pero no decretó un aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares.

Sin embargo, los jubilados y pensionados no recibirán los 70 dólares de estos beneficios. El martes 2 de mayo, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, informó a través de su cuenta en Twitter que los jubilados percibirán 49 dólares indexados, más el monto que reciben por jubilación.

En el caso de los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), cobrarán 20 dólares del “bono de guerra” indexado, más los 130 bolívares, según indicó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar del mes de abril de 2023 se ubicó en 526,27 dólares o su equivalente en 13.214,61 bolívares.