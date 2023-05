Descubren un collar con un diente de megalodón entre los restos del Titanic

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los exploradores que realizaron el hallazgo tratarán de identificar a su propietario y para esto planean usar la inteligencia artificial.

Por rt.com

Durante del escaneo digital en 3D de los restos del Titanic fue hallado un collar adornado con un diente de un tiburón megalodón, informó ITV la semana pasada. Richard Parkinson, director ejecutivo de la compañía de mapeo de aguas profundas Magellan, con sede en el Reino Unido, dijo que este hallazgo fue “asombroso, hermoso e impresionante”.

Exclusive: A necklace not seen since the sinking of the Titanic has been discovered in the ship's wreckagehttps://t.co/5LfWUiFgPN

— ITV News (@itvnews) May 25, 2023