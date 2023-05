Impactante FOTO muestra por qué nunca hay que dejar los lentes de sol en el auto en días calurosos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Durante los últimos días la primavera se ha hecho sentir en el Reino Unido, donde se ha registrado un aumento en la temperatura promedio, elevando los termómetros hasta los niveles más altos en lo que va de año.

Por: RT

Debido al intenso sol y calor que se siente en algunas regiones del país, las autoridades británicas no solo han recomendado a los ciudadanos mantenerse bien hidratados, sino también han exhortado a los automovilistas a no dejar sus gafas de sol en el tablero del auto.

Esta petición fue lanzada por el Servicio de Incendios y Rescate del condado de Nottinghamshire (Inglaterra), luego de que unos lentes de sol, gracias al efecto lupa, provocaran que el interior del vehículo se incendiara el fin de semana pasado.

The sun has been strong but beware this can cause fire ??

Earlier we attended a fire caused by sunglasses left on the dashboard.

Make sure you keep reflective objects out of direct sunlight ? pic.twitter.com/RFp2TaEFZL

— Nottinghamshire Fire and Rescue Service (@nottsfire) May 27, 2023