Jonrón del venezolano Edward Olivares dañó la pantalla del Kauffman Stadium y la dejó echando humo (VIDEO)

La victoria de este domingo de Kansas City Royals 3-2 sobre Washington Nationals dejó una de las escenas más épicas en lo que va de temporada 2023 en las Grandes Ligas y todo gracias a un cuadrangular del venezolano Edward Olivares.

Por El Diario NY

Durante el octavo episodio y ante los envíos de Chad Kuhl, Olivares pescó un lanzamiento que se quedó en la zona de peligro y mandó a volar la pelota fuera del parque en un dantesco batazo de 452 pies que sirvió para igualar el encuentro 2-2.

That's not KC BBQ smoke in the air.

Edward Olivares hit this ball so hard, the scoreboard started smoking. ? pic.twitter.com/Kx1fuiioew

— Cut4 (@Cut4) May 28, 2023