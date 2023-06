La curiosa historia detrás del volante al revés: en qué países se maneja a la derecha y por qué

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Toda persona guarda en su cabeza un rincón especial, a menudo ninguneado, dedicado al almacenamiento de preguntas sobre temas aleatorios. Una de ellas, que reaparece junto con las ganas de un viaje por el Reino Unido o por Australia, y a menudo genera miedo y ansiedad es: ¿por qué ahí se maneja con el volante a la derecha?

Por La Nación

La respuesta no es corta ni lineal y se remonta a los viejos tiempos. Hay distintas visiones y hasta un libro en el que se investigó el tema: Ways of the World: A History of the World’s Roads and the Vehicles that Used Them, de Maxwell Gordon Lay. El primer dato a tener en cuenta es que los habitantes del Reino Unido y Oceanía están lejos de ser los únicos que manejan con el “volante al revés”. De hecho, son 75 países los que actualmente siguen esta costumbre y, según un estudio de la Universidad de Frankfurt, la cuarta parte de los caminos de todo el mundo están hechos para ser transitados por la izquierda.

Según Lay, los países en donde se hoy se maneja por la izquierda son territorios que adoptaron la regla por su condición de antiguas colonias británicas, o por su proximidad geográfica a alguna de ellas.

¿De dónde proviene la regla y por qué cambió en el resto del mundo? Frente a la primera pregunta existe una teoría que dice que en la antigua Roma la mayoría de las personas, diestras, se montaban a los caballos con la mano izquierda, y necesitaban mantener la derecha libre para combatir de ser necesario. “Los ejércitos romanos marchaban por la calzada izquierda y esta es la convención que permaneció”, explicó Stephen Laing, curador del Museo Británico del Automotor, en Warwickshire, en un diálogo con BBC.

La costumbre tuvo su continuidad en Europa durante la Edad Media, cuando los caballeros que viajaban por los caminos sostenían las riendas de sus monturas con la mano izquierda y dejaban libre la derecha. “Con el aumento del tráfico, los caballos y carruajes se mantuvieron del lado izquierdo. Cuando aparecieron los autos eran como carruajes sin caballos, así que también circulaban del lado izquierdo”, agregó Lang.

Eventualmente, el hábito se transformó en ley y se exportó a ya sea colonias británicas, o territorios bajo su influencia. En Japón, por ejemplo, las vías férreas fueron diseñadas por ingenieros británicos. Así, se estima que para finales de 1700 en la mayoría del mundo los carruajes circulaban por el lado izquierdo.

Las primeras excepciones a la regla: Francia y Estados Unidos

De cara a la pregunta de en qué momento y por qué la regla cambió, existen teorías varias y lo cierto es que no hay una certeza absoluta. Una de ellas identifica a Francia y a Estados Unidos como escenarios del gran cambio.

En Francia el hito que desencadenó el movimiento hacia la derecha habría sido la Revolución Francesa. La explicación cuenta que tradicionalmente las personas con buen estatus social se movilizaban con sus carruajes por el lado izquierdo y que, en un contexto de transformación social (la última década del 1700), hubo quienes, en pos de hacer frente a las viejas costumbres e ir contra las clases altas y acomodadas, empezaron a moverse por el centro y lado derecho de las vías para “mezclarse con las clases más populares”. Es en este mismo contexto que también se empezó a registrar un incremento significativo en el transporte de mercancías y pasajeros que requería de carruajes más grandes con más caballos y, por ende, más difíciles de manejar.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.