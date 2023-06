María Corina Machado llamó a “abrir los brazos” para recibir a chavistas que se rebelan contra Maduro

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

La candidata de Vente Venezuela a la primaria, María Corina Machado, llamó a sus seguidores a «abrir los brazos» para recibir a quienes en algún momento creyeron en el chavismo pero ahora se rebelan contra el régimen de Nicolás Maduro.

Por Monitoreamos

Durante su visita al estado Falcón, Machado ofreció un discurso ante cientos de seguidores en Punto Fijo, donde destacó que los ciudadanos ya no tienen miedo ante los mecanismos de control del régimen.

«¿Qué ha ocurrido? Que esos mecanismos de control se les han disueltos. Las madres me dicen: ¿Miedo a qué? ¿Que me van a quitar un fulano bono de hambre o una caja de comida? ¡Coño, qué más me van a quitar si me han quitado a mis hijos y que no tengo a mis nietos en mi casa, no tengo a mis hermanos se me fueron mis amigos!», relató.

Machado aseguró que frente a esto hay que «dar el paso y rebelarnos frente a todo mecanismo de control, y nosotros abrir los brazos a esos hermanos que han sido presos y cautivos, hasta esta hora, y que hoy deciden unirse a esta enorme causa ciudadana por la libertad».