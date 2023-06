Otro incidente en EEUU: Tren con sustancias peligrosas descarrila en Minnesota (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los funcionarios estatales están investigando el descarrilamiento de un tren el miércoles por la noche en el extremo noroeste de Minnesota.

Por Kare 11

Los socorristas dicen que 24 autos que transportaban una mezcla de carga, incluidos materiales peligrosos, descarrilaron alrededor de las 4:30 pm a unas cuatro millas al sur de Lancaster en un área despoblada. Lancaster se encuentra a unas seis horas al norte de Twin Cities, en la frontera de Estados Unidos con Canadá.

En un tuit justo antes de las 10 p. m., el gobernador Tim Walz dijo que el estado está trabajando con los equipos locales de manejo de emergencias para contener el sitio. Los funcionarios de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) aseguran que no hay fugas de los vagones y agregan que no se han reportado heridos por el descarrilamiento.

Un video publicado muestra parte del descarrilamiento entre Lancaster y Lake Bronson.

Major Train Derailment In Northwest Minnesota.

Canadian Pacific confirms 24 train cars, some carrying hazardous material, derailed near Lancaster about 10 miles south of the MN/Canadian border.

No derailed cars are leaking at this point. No injuries reported. Highway 59 closed. pic.twitter.com/OHEss06K9q

— Twisted Eagle (@twisted_eagle) June 1, 2023