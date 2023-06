Angelina Jolie: el sicario que contrató para que la matara y sus peligrosas adicciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“No mucha gente sabe esto sobre mí, pero soy rubia natural. Mi cabello pasó de rubio claro naturalmente a un rubio más oscuro. Cuando tenía cuatro o cinco años, mi madre me tiñó el pelo de oscuro, decidió que siguiera así, y me quedé con eso”, le dijo a la revista alemana Das Neue Angelina Jolie que hoy cumple 48 años. Lo cierto es que además del inédito detalle de su pelo, existe otro mundo de sorpresas que asombran sobre Angelina Jolie, una salvaje caja de Pandora.

Cynthia Serebrinsky // INFOBAE

Su lucha contra la anorexia

Angelina Jolie es uno de esos casos no tan raros de una celebridad que no era muy popular en el colegio. Al menos, así la recuerda una amiga de la familia, Cis Rundle, que afirmó ser cuidadora ocasional de la futura estrella, que aparentemente tuvo una época difícil en su colegio de Beverly Hills, “Se burlaban de ella por sus labios y las chicas eran malas con ella”, dijo Rundle a Radar. Según su cuidadora, la madre de Jolie solía preocuparse por su hija, y no sólo porque Angelina sufriera acoso escolar. Rundle continuó, “Marcheline -su mamá- se asustaba porque Angelina no comía”. También afirmó que la madre de Jolie llevó a su hija al hospital durante lo que Rundle describió como una “etapa anoréxica”.

Además, el hermano mayor de Angelina, James Haven, admitió que “no presta mucha atención a la comida”. Por eso, Haven se preocupó mucho por su hermana tras la muerte de su madre en el 2007. Poco después de esto Jolie declaró a Evening Standard de Londres, “Siempre fui delgada y este año perdí a mi madre y paso por muchas cosas”.

Fascinación por los cuchillos

Jolie sufrió problemas relacionados con la autoflagelación, de hecho, fue sorprendentemente abierta sobre su fascinación por los cuchillos. Una vez le dijo a Bárbara Walters que usaba cuchillos en el dormitorio en su primera relación: “Sos joven, estás borracha, estás en la cama, tenés cuchillos, la mierda ocurre ”. Aunque también los usó para hacerse daño a sí misma, la revista Ok! Magazine citó a la actriz diciendo, “Pasé por un período en el que, cuando me sentía atrapada, me cortaba. Tengo muchas cicatrices”. Luego confirmó que dejó de autolesionarse cuando adoptó a su primer hijo, Maddox, de Camboya en el 2002. En declaraciones a la revista Cosmopolitan al año siguiente, la actriz reveló que sus cuchillos estaban ahora fuera del alcance de su casa. Aunque también agregó, “Pero [los cuchillos] no desaparecieron. Y sí, cuando tenía 14 años, me corté y pasé por esa fase, pero no retomé y no voy a hacerlo, especialmente ahora que tengo a Maddox”.

Una peligrosa depresión

“Hay algo en la muerte que es reconfortante. La idea de que podrías morir mañana te libera para apreciar la vida ahora”, dijo a la revista People en 1996. Cuando protagonizó Gia (1998), una película para televisión de HBO sobre la trágica supermodelo Gia Carangi, Angelina se alejó de todo su entorno. Mientras promocionaba el film, declaró a Entertainment Weekly, “Gia tiene suficientes similitudes conmigo como para pensar que, o bien sería una purga de todos mis demonios, o bien realmente me afectará”.

Lamentablemente esto último se hizo realidad. La actriz se volvió suicida haciendo la película e incluso ideó un plan para terminar con su vida. Jolie dijo a IMDb, “Esto parecerá una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara. […] Con el suicidio viene toda la culpa de la gente que te rodea pensando que pudieron hacer algo. Con el asesinato de alguien, nadie asume esa responsabilidad culpable”. Por suerte, el sicario que intentó contratar tenía corazón. Según Angelina, el hombre insistió en que pensara en todo el asunto por un mes. Ella siguió el consejo del hombre y, luego de un mes, su salud mental empezó a mejorar. La abrumadora respuesta positiva a Gia, que le valió su segundo Globo de Oro, fue en última instancia lo que le ayudó a superar sus depresiones.

