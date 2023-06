Las estrellas de Hollywood que decidieron no tener hijos y sus explicaciones sobre esa decisión que desafía clichés

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde Helen Mirren a Keanu Reeves y el chileno Pedro Pascal, algunas figuras de Hollywood han explicado públicamente las razones de esa profunda decisión personal.

Por infobae.com

Hace pocos días fue el actor chileno Pedro Pascal el último que confesó que no estaba interesado en tener hijos. Así se sumó a un colectivo de estrellas del espectáculo que en los últimos años han hecho pública una decisión similar y argumentaron sus razones personales para romper con el antiguo cliché que estipulaba que una vida no estaba “completa” hasta no formar una pareja y tener hijos.

Lejos de aquel supuesto mandato social, así argumentaron estas estrellas su decisión de no querer convertirse en padres o madres.

Pedro Pascal

El actor chileno, en sus últimos éxitos le tocó interpretar papeles paternales, como en ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’; sin embargo, este no es un deseo que él tenga. Pedro Pascal fue entrevistado en The Hollywood Reporter, donde aseguró que se divirtió con estos personajes pero que no quiere tener hijos.

“Me estoy divirtiendo con eso. Creo que es algo relacionado con los roles que he interpretado. Hay un momento donde el mandaloriano es muy padre de baby Grogu (…) Joel (su papel en ‘The Last of Us’) es muy padre de Ellie. Estos son roles de padre. Eso es lo que son”, comentó. Pero “no soy un padre y nunca voy a ser padre”.

Jennifer Aniston

La recordada Rachel Green de ‘Friends’ ha sido muy firme con su decisión, tras una dura lucha contra la infertilidad, en una entrevista con la revista Instyle explicó la razón por la que no quiere ser madre actualmente. “Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”.

“No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Sí, puede que algún día me convierta en madre. Pero no buscaré la maternidad porque me sienta incompleta de alguna manera”.

Jennifer Aniston dedicó una explicación contundente de por qué no se debe cuestionar si una mujer no desea ser madre.

John Cena

El mayor exponente de la WWE y que se encuentra desarrollando su lado actoral, aseguró que su apretada agenda no le permite ser padre.

“Esto es sólo mi punto de vista, no estoy cualificado, pero creo que el hecho de ser bueno en algo, para mí, no es una razón suficiente para hacerlo. Tienes que tener pasión por ello. Tienes que tener un combustible para ello (…) Es como decirle a alguien: ‘sabes que eres muy bueno con las manos. Serías un gran carpintero’. Pero si quiero ser actor, voy a ser actor. No obstante, es un halago que me digan que tengo una gran interacción con los jóvenes”, expresó.

El actor reveló que no tiene tiempo para ser padre.

Helen Mirren

En el 2014, la actriz Helen Mirren explicó que ella nunca se imaginó ni pensó en convertirse en mamá. “Nunca he sentido la necesidad de tener un hijo y nunca he sentido su falta. Solo me preguntaban por ello hombres mayores y aburridos. Y cuando se ponían en plan: ‘¿Qué? ¿Sin hijos? Deberías ponerte a ello, chica’. Siempre les contestaba: ‘No, que se jodan’”, declaró en Vogue UK.

Helen Mirren nunca pensó en ser madre y nunca sintió la necesidad de tener hijos.

Keanu Reeves

El protagonista de la saga ‘John Wick’ señaló que él es consciente que durante mucho tiempo postergó la decisión de convertirse en padre y que, en la actualidad, ya está decidido que no tendrá hijos.

“No voy a tener hijos”, dijo de forma tajante durante el 2017. Keanu comentó que esta decisión está en aceptar que se está haciendo mayor y tomando las cosas con calma para hacer todas las cosas que desea hacer antes de morir. “Oh, Dios mío. Bueno. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Cómo es que las cosas están cambiando? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué no hice?”.

El actor aseguró que durante mucho tiempo postergó el hecho de tener hijos.

Renee Zellweger

Al igual que Helen Mirren, Renee Zellweger asegura que nunca pensó en ser madre. “La maternidad nunca ha sido una ambición para mí. Yo no pienso así. Nunca he tenido expectativas del tipo ‘Cuando tenga 19 haré esto, cuando llegue a los 25 haré esto otro. Simplemente tomo las cosas como llegan, cada una en su momento”.

“Mi hermano tiene dos niños ahora, así que he estado jugando a la tía Renee. Tienen dos y cuatro años. Y es un caos. Me quito el sombrero ante las madres del mundo. Lo bueno de ser una tía es que me puedo oír. Sin ofender a mi hermano Drew, es una esclavitud. Os reto a daros una ducha. No puedes hacer nada a no ser que te dejen. Es una dictadura. Son pequeños dictadores en su cuna”, agregó.

La actriz de ‘El diario de Bridget Jones’ confesó que ella nunca se puso a pensar en la maternidad, por lo que nunca estuvo en sus planes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jared Leto

El actor ha intentado mantener su vida privada siempre en reserva; sin embargo, en el 2017, explicó que no desea tener hijos por la responsabilidad que hay cuando ellos llegan: la principal es dedicarles tiempo, algo que en estos momentos no tiene.

“Creo que es importante estar presente si tienes hijos. Tengo muchas cosas de las que ocuparme”, declaró Jared Leto para ‘Es Magazine’ retomada por ‘E! News’.

Jared Leto asegura que la razón por la que no quiere ser padre es porque no tendría tiempo para dedicarle a sus hijos. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Kim Cattrall

La recordada Samantha Jones de ‘Sex and the City’ ha expresado en más de una oportunidad que no desea ser madre, ya que antepuso siempre su carrera profesional y siente que es una etapa que ya pasó en su vida.

“Creo que el instinto maternal es algo que todas las mujeres tenemos, pero obviamente el tiempo, la suerte y el destino no permiten que todas lo seamos”, explicó.

Kim Cattrall contó que ella prefirió priorizar su carrera como actriz en lugar de dedicarse a la maternidad. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Ricky Gervais

La comedia es su mejor manera de expresarse, por lo que, en uno de sus shows de Netflix, Ricky Gervais explicó la razón por la que hasta ahora no tiene hijos y no desea tenerlos. “Una pregunta muy extraña para hacerle a alguien es ‘¿por qué no tienes hijos?’, en lugar de preguntarle a la gente ‘¿por qué tienes hijos’? ¿Cómo puede ser egoísta no traer una vida al mundo que no existe en ningún nivel?”.

En su show, el comediante de 61 años reveló porqué no quiere tener hijos y cuestionó a los que constantemente preguntan sobre el tema.

Kate del Castillo

A través de una entrevista con ‘Jet Set’, la actriz mexicana manifestó que una de las razones por las que tomó la decisión de no ser madre es por las malas experiencias que ha tenido con sus relaciones pasadas.

“Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis ex parejas”, confesó.