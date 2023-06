Domingo Alberto Rangel: Cuando la violencia parece montaje

Posteado en: Opinión

Hay páginas que al escribirlas a uno le duele hasta el espinazo… pero hay que hacerlo.

Partiendo de que la grave crisis económica y social que vive nuestra sociedad venezolana, amerita una respuesta seria y ganadora… he criticado al menos 2 propuestas venidas de la oposición porque el gobierno no tiene margen para cambiar.

Una, la de María Corina Machado, personaje de mi afecto pero que en dos décadas no ha querido cambiar y sigue cavando trincheras por todo el país… cuando debería tapiar las existentes y llamar a todos para que la ayuden.

No me gusta su falta de propuesta que no la suplen profesionales algunos con buen currículo… pero ninguno con opiniones certeras sobre los graves problemas que vivimos.

A la fecha no he visto que la candidata o su equipo entre los cuales desde luego que hay “tirapiedras” me ataque con insultos y menos aún que exijan mi bloqueo en las redes o expulsión de medios.

Al otro candidato que recientemente he criticado es a Henrique Capriles Radonski.

Y lo hice de manera tangencial al opinar que al candidato más que andar provocando o creando situaciones donde Henrique le puede sacar provecho a la violencia… debería explicar cómo piensa sacar al país del agujero económico que nos impide crecer desde el siglo pasado.

Bastó y sobró que mencionara varias dudas razonables sobre si la violencia que supuestamente sufrió en Valencia… fue un ardid para subir los puntos de un aspirante que no llega al 3 por ciento en las encuestas y que igual bate records de rechazo rondando el 70 por ciento… para que a nombre de la libertad de expresión pidieran mi castigo en FB.

Bien, eso no me afecta como tampoco a una candidatura que en materia de rechazos solo compite con Henry Ramos… pero nuestra sociedad debe estar enterada.

Hacía una semana que saliendo de una población en el Tuy Henrique y su comitiva también, como luego en Valencia, fue rechazada con violencia.

En aquella ocasión el video que se tomó no sirvió… como si el de Valencia donde se filmó con profesionalismo y sangre fría.

Pero uno tiene derecho a preguntarse si acaso Henrique no ha sido aconsejado para que busque situaciones que lo victimicen… en vez de explicar cómo haría de llegar a Presidente.

¿Qué hacía un candidato que busca votos para unas primarias opositoras… en el barrio más chavista de Valencia?

¿Por qué los numerosos guardaespaldas no fueron capaces de neutralizar a la señora gorda de franela blanca que le lanzó un directo a la cara… que sin embargo pasó de largo como en la lucha libre porque el candidato no lo sintió?

¿Y por qué una vez pasado el episodio de la gorda… los guardaespaldas nuevamente dejan acercarse a quien le patea el trasero… sin tumbarlo?

Misterios de la ciencia dirán unos… pero hay más.

Durante el video se ve a Henrique caminando por el medio de la calle pero el candidato ni saluda a nadie… ni se acerca a alguna puerta o negocio… cosa rara en un candidato acostumbrado al populismo de besar damas mayores y alzar niños.

Por lo pronto cumplo mi condena de FB… sin derecho a exponer mi punto de vista o siquiera ser informado oficialmente… de qué se me acusa… y quién es el acusador.

Y lamento escribir esta nota porque en años de adolescente la casa del padre y los tíos de Henrique en La Florida… fue la segunda casa de muchos… mi mejor amigo era Kiri… su tío… y Henrique sénior era como otro padre para todos porque los Capriles García quedaron totalmente huérfanos muy chiquitos.