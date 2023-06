La premonitoria amenaza de Benedetti sobre lo que hoy es un escándalo en Colombia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Armando Benedetti, uno de los políticos más curtidos y conocidos del país, la tenía clara, no solo cuando apostó por Gustavo Petro para la presidencia, sino cuando, en medio de amenazas a la exjefe de gabinete Laura Sarabia, le dijo que si se conocía lo que ocurrió en la campaña y su financiación sería un escándalo tan grande como el Proceso 8.000 que tuvo en la mira al expresidente Ernesto Samper durante todo su gobierno por el comprobado ingreso de dinero del Cartel Cali a su campaña.

Por semana.com

“Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tu crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma, de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, es la cumplida advertencia de Benedetti.

Al hacer esta amenaza Benedetti también deja ver cuáles son los motivos de su disgusto. En primer lugar que Laura Sarabia, quien fue su empleada en el Congreso, cuando formó parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando era senador se había alejado de él y, además, no le estaban dando “el espacio político” que considera se merecía. Otros audios dejan ver que quería ser ministro de Interior o canciller.

“Así van a ser las cosas y hacen todo sin mí. No sé, ¿pa qué hijueputas sigo yo allá o qué? y no tengas miedo, ya tú te afianzaste, tu error es que tu te afianzaste, y yo dije: eso no pasa de seis meses, siete meses, Laura vuelve a ser la misma; no, marica, sigues afianzándote ahí, no arrancan un culo, no gobiernan, no hacen nada, todo hermético, todo una mierda. ¿Yo estoy diciendo que me des tu puesto? No. Sino que yo estoy reclamando un espacio político y verán que haces con ese reclamo. Que es muy en serio”, dice un enfadado Benedetti.

“Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿De dónde tú sacas que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sindéresis y el sindéresis, lo correcto es que yo estuviera en Colombia, trabajando hijueputa no sé, donde te dé la hijueputa gana. No voy a competir contigo, no quiero competir contigo, no me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad. Entonces, mejor dilo, si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo”.

Benedetti le reclama lealtad a Sarabia, pero además se compara con otros miembros del Gobierno que han sido acomodados en mejores cargo que él. Hace clara referencia al exsenador Roy Barreras que fue sacado del Congreso por el Consejo de Estado, por incurrir en el delito de doble militancia.

“Tú me dices que tú fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste para que no me pusieran preso y llegas a la Presidencia, marica y como si no me conocieras, le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña, le fue mejor a Roy contigo, le fue mejor a todos los ministros que están allá, que no sirven para un culo, ¿cómo así?”, recrimina Benedetti.

¿Pero que fue lo que desató al ira de Benedetti en esa ocasión? Nada diferente a lo que está pasando día a día en este Gobierno. El exembajador en Venezuela había sido citado por Sarabia, no es claro si el presidente Petro también iba a estar en el encuentro, pero lo que sí es un hecho es que lo dejaron esperando por varias horas y no lo atendieron, eso, para él, fue una humillación.

“Yo llevo cuatro horas sentado en una silla, me estaba muriendo de rinitis, tú no saliste nunca a un culo, yo llegué a las cinco y a las ocho es que tú haces la llamada, tres horas después”, le recrimina Benedetti.

Y agrega “tú dices que no estuvo bien el trato. Es que no fue trato, fue humillación, desidia, provocación, y te repito, yo no quiero amenazar (…) en el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa monda. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó”.

