Crean con inteligencia artificial una foto de Elon Musk bebé y explotó Twitter: ya tiene 4,5 millones de vistas

A los usuarios de Twitter nos encanta compartir memes, chistes y, desde hace un tiempo, también publicar imágenes generadas por inteligencia artificial de personajes famosos. Y Elon Musk, dueño de la plataforma de microblogging no solo no es la excepción, sino que es, de manera habitual, blanco de todo tipo de burlas y cargadas.

TN

En esta oportunidad, se trata de una imagen del magnate, creada por IA, en la que se lo ve como un adorable pero un tanto inquietante bebé. La foto, que ya dio la vuelta al mundo, acumuló en poco tiempo más de 4.5 millones de vistas.

La cuenta parodia de Jerome Powell (jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos) publicó la imagen falsa y la subtítuló con un gracioso mensaje: “Urgente: se dice que Elon Musk estaba trabajando en una fórmula antienvejecimiento, pero se le fue de las manos”.

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT

— Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 3, 2023