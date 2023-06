Luis Arráez sigue encendido: emula un récord que impuso Miguel Cabrera hace 17 años

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Luis Arráez no solo es el mejor bateador de los Marlins de Miami, también lo es en todas las Grandes Ligas y eso lo demuestran sus números, mismos que se multiplican más y más todos los días, así lo reseñó MERIDIANO WEB.

Recientemente, gracias a su productiva ofensiva, el criollo se puso a la par de nada más y nada menos que del gran Miguel Cabrera.

El pasado jueves, ante los Reales de Kansas City, Arráez se fue de 4-2 y y fue su juego multi-hit número 27 de la presente temporada, en su encuentro 63 del año, convirtiéndose así en el segundo jugador de los Marlins en lograr esa marca.

El otro jugador en la historia de los Marlins que tuvo 27 juegos con más de un imparables en los primeros 63 encuentros del equipo fue Miguel Cabrera en 2006, cuando apenas tenía 23 años.

One more Luis Arraez stat for the night:

Tonight was Arraez's 27th multi-hit game of the season. Tonight was also the #Marlins' 63rd game of the season.

Only one other player in Marlins history had 27 multi-hit games through the team's first 63 games: Miguel Cabrera in 2006.

— Jordan McPherson (@J_McPherson1126) June 8, 2023