VIDEO: El truco del sueño inverso para curar el insomnio que hizo VIRAL un médico en TikTok

Un médico que solía sufrir de insomnio compartió el particular truco del sueño inverso al que recurría cuando estaba desesperado por dormir al menos un poco, y no se trata de una rutina obvia.

Por: Clarín

El médico Karan Raj, quien regularmente comparte información de salud y accesible con sus seguidores a través de videos de TikTok, sufrió de insomnio en los primeros años de su carrera médica, pero logró encontrar una forma “extraña” de curarlo.

El cirujano del Servicio Nacional de salud del Reino Unido (NHS), cuyo libro de desmitificación This Book May Save Your Life saldrá a la venta a finales de este año, inicialmente no pensó que el método aparentemente contraproducente pudiera funcionar, pero quedó sorprendido, difunde The Mirror.

Video de TikTok para combatir el insomnio?

En un video de TikTok, Karan habló sobre el truco de la “psicología inversa” que, según afirma, funcionó a la perfección.

En su cuenta @dr.karanr reveló: “Básicamente, te dices a tí mismo ‘No voy a dormir’ y te quedas despierto. Como si no leyeras un libro, no estás en tu teléfono, sin televisión nada”.

Y continúa: “Simplemente te acuestas en la cama, abres los ojos y te obligas a permanecer despierto. Dite a ti mismo: ‘no te duermas, no te duermas’. Verás que te sentirás cansado y te dormirás, y eso funcionó para mí”.

Ampliando la lógica detrás del consejo en la sección de comentarios, el Dr. Karan explicó: “Por cierto, esto se llama ‘intención paradójica’. Si te digo que NO pienses en un oso polar, ¿adivinas en qué piensas primero? Funciona de igual forma”.

