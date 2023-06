VIDEO: El robot que es capaz de caminar, sudar y respirar

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Universidad Estatal de Arizona ha anunciado recientemente que un grupo de investigadores está utilizando el primer maniquí térmico del mundo para estudiar los efectos del calor extremo en el cuerpo humano. El maniquí, llamado ANDI, es un robot de pruebas desarrollado por la empresa Thermetrics, capaz de imitar las funciones térmicas de los humanos, como sudar, respirar y caminar tanto en interiores como en exteriores.

ANDI cuenta con sensores de temperatura y flujo de calor en cada una de las 35 áreas de su superficie corporal, así como poros que permiten la sudoración artificial. Este maniquí es el primero de su tipo equipado para ser utilizado al aire libre, ya que cuenta con canales de enfriamiento internos que circulan agua fría por todo su cuerpo. Este sistema permite que ANDI se mantenga fresco mientras se somete a condiciones simuladas de calor extremo.

Como parte de los experimentos, se ha desarrollado una cámara de calor llamada “habitación cálida”, que permite simular escenarios de exposición al calor en diferentes lugares de la Tierra. Esta habitación artificial cuenta con tecnologías avanzadas que controlan el viento, la radiación solar y la temperatura, pudiendo alcanzar hasta los 60 °C.

Los científicos están utilizando ANDI y la habitación cálida para comprender cómo el calor afecta los órganos internos de una persona y determinar los riesgos para la salud en diferentes ambientes simulados. Jenni Vanos, investigadora involucrada en el proyecto, señaló que no es ético exponer a los humanos a situaciones peligrosas de calor extremo para realizar pruebas y que ANDI puede ayudar a resolver este problema. Vanos mencionó casos en el Valle del río Gila, en el condado de Yuma, Arizona, donde las personas están muriendo por el calor y aún no se comprende completamente por qué sucede.

