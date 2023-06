Proceso de asilo en EEUU: Así se pueden acortar los plazos de una solicitud

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

En Estados Unidos, no hay caso de asilo sencillo, basado siempre en relatar los hechos de los momentos más traumáticos de la vida de una persona junto con las consideraciones legales para obtener protección. Por ello, todos los solicitantes de asilo necesitan un abogado.

Pero, los plazos de asilo excesivamente cortos hacen que sea imposible para los solicitantes de asilo obtener asesoría legal competente.

¿Qué pasa a lo largo de un caso de asilo?, ¿cuánto tiempo requiere un caso migratorio de este tipo? y ¿cómo se puede mejorar este proceso?

Hay muchos factores que complican y agregan tiempo a un caso de asilo, entre los que se incluyen la detención, el trauma pasado experimentado por el solicitante, las barreras del idioma, la obtención de pruebas de países extranjeros, testigos expertos y testimonios médicos, entre otros.

La prestigiosa Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) acaba de publicar el informe completo “Asilo de alto riesgo: Cuánto tiempo toma un caso de asilo y cómo podemos hacerlo mejor” —High-Stakes Asylum: How Long an Asylum Case Takes and How We Can Do Better—, en el que han participado más de 16,000 abogados de inmigración que practican la ley de asilo en EEUU y profesores de derecho de todo el país. Han aportado más de 300 respuestas detalladas a una encuesta sobre los pasos críticos y el tiempo requerido para preparar una solicitud de asilo.

